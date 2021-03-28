Степанов сравнил эффективность китайской и индийской COVID-вакцин / УНИАН

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac такая же эффективная, как индийская вакцина Covishield от Oxford/AstraZeneca, заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он подчеркнул, что медики не будут ставить приоритеты, кому какую вакцину колоть.

"То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, зарегистрированные на территории Украины, все эффективные и безопасные", - сказал Степанов в интервью Радио Свобода.

Также министр здравоохранения рассказал, что украинцы смогут покупать вакцину от коронавируса в аптеках, как только появится коммерческий рынок. Сейчас его нет ни в одной стране мира.

"Как только коммерческие компании привезут вакцину, видимо ее можно будет купить. Министерство здравоохранения наоборот призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке, если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите. Мы ее зарегистрируем, очень быстро проведем все процедуры, которые должна провести Гослекслужба, чтобы у нас появился рынок", - отметил Степанов.

Эффективность китайской и индийской вакцин

Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.

До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.

При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса индийской вакциной снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.

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