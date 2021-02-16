Степанов увидел "руку Кремля" в том, что поставщики вакцин не доверяют Украине

По его словам, "грязные" заявления НАБУ подрывают международный авторитет Украины.
Украина теряет доверие производителей вакцин от коронавируса. А в подрыве доверия виновато НАБУ, заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.
По сути, глава Минздрава обвинил НАБУ в попытке срыва украинской программы вакцинации в интересах России. По его словам, "грязные" заявления НАБУ подрывают международный авторитет Украины. В результате производители вакцин от коронавируса уже неохотно идут на контакт с украинскими властями.
Читайте такжеПочему НАБУ резко взялось за китайские вакцины"Украина теряет доверие производителей вакцин... Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это в свою очередь открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают", – заявил Степанов, подразумевая российскую вакцину Спутник V.
Степанов считает, что НАБУ решает свои политические вопросы за счет интересов государства.
"Вы все знаете о моей позиции по российской вакцине – не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине", – добавил глава Минздрава.
Вакцинация в Украине: новости
- 10 февраля стало известно, что НАБУ расследует коррупцию при закупке COVID-вакцин. Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, заявили в НАБУ.
- 14 февраля Степанов резко отреагировал на расследование НАБУ из-за закупки COVID-вакцин. Министр здравоохранения Украины прокомментировал информацию о том, что НАБУ начало расследование из-за закупки вакцин через посредника.
- Напомним, 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- По результатам исследований препарат Sinovac показал эффективность в 50,38%.