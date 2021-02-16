Степанов увидел "руку Кремля" в том, что поставщики вакцин не доверяют Украине

НАБУ срывает COVID-вакцинацию в угоду Кремлю – Степанов / УНИАН

Украина теряет доверие производителей вакцин от коронавируса. А в подрыве доверия виновато НАБУ, заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.

По сути, глава Минздрава обвинил НАБУ в попытке срыва украинской программы вакцинации в интересах России. По его словам, "грязные" заявления НАБУ подрывают международный авторитет Украины. В результате производители вакцин от коронавируса уже неохотно идут на контакт с украинскими властями.

Читайте такжеПочему НАБУ резко взялось за китайские вакцины"Украина теряет доверие производителей вакцин... Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это в свою очередь открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают", – заявил Степанов, подразумевая российскую вакцину Спутник V.

Степанов считает, что НАБУ решает свои политические вопросы за счет интересов государства.

"Вы все знаете о моей позиции по российской вакцине – не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине", – добавил глава Минздрава.

Вакцинация в Украине: новости