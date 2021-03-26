Степанов высказался о локдауне и назвал условие завершения карантина

Не нужно сразу вводить усиленный карантин на всей территории Украины - Степанов / МОЗ

Для того чтобы карантин в Украине был завершен, должны соблюдаться противоэпидемиологические мероприятия, над которыми следует усилить контроль. Причем таким правилам обязаны следовать все без исключения, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, для скорейшего завершения карантинных мероприятий нужно, чтобы профилактические меры соблюдались. При этом правила должны быть одинаковыми для всех.

"Во-первых, чтоб мы видели результаты карантинных ограничений и чтоб они продолжались как можно меньше их нужно придерживаться. А для этого их нужно контролировать. Во-вторых, справедливость. Когда эти правила применяются ко всем одинаково. Если рестораны не работают, то все", - считает Степанов.

Также он добавил, что сейчас карантин в Украине усиливается в адаптивном режиме, чтобы не допустить нанесения вреда деятельности бизнеса. Однако усиленные противокоронавирусные мероприятия на всей территории страны сейчас вряд ли нужно вводить.Читайте также"Реакция должна быть адекватна вызовам": Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине

"Я не считаю, что его (карантин) нужно вводить по всей территорий Украины сразу", - добавил Степанов, подчеркнув, показатели Ивано-Франковской области уже через несколько дней могут позволить перевести регион в оранжевую зону карантина.

Ситуация с COVID-19 в Украине