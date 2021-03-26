Степанов высказался о локдауне и назвал условие завершения карантина

Требования по соблюдению усиленного карантина в Украине должны быть равными для всех, сказал Максим Степанов.
Для того чтобы карантин в Украине был завершен, должны соблюдаться противоэпидемиологические мероприятия, над которыми следует усилить контроль. Причем таким правилам обязаны следовать все без исключения, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, для скорейшего завершения карантинных мероприятий нужно, чтобы профилактические меры соблюдались. При этом правила должны быть одинаковыми для всех.
"Во-первых, чтоб мы видели результаты карантинных ограничений и чтоб они продолжались как можно меньше их нужно придерживаться. А для этого их нужно контролировать. Во-вторых, справедливость. Когда эти правила применяются ко всем одинаково. Если рестораны не работают, то все", - считает Степанов.
Также он добавил, что сейчас карантин в Украине усиливается в адаптивном режиме, чтобы не допустить нанесения вреда деятельности бизнеса. Однако усиленные противокоронавирусные мероприятия на всей территории страны сейчас вряд ли нужно вводить.Читайте также"Реакция должна быть адекватна вызовам": Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине
"Я не считаю, что его (карантин) нужно вводить по всей территорий Украины сразу", - добавил Степанов, подчеркнув, показатели Ивано-Франковской области уже через несколько дней могут позволить перевести регион в оранжевую зону карантина.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- По данным на пятницу, 26 марта, за последние 24 часа в Украине установлено 18 132 новых прецедента заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего людей за сутки заразились в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и городе Киеве.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что тотальный локдаун в Украине на всей территории страны – это крайние меры. Однако если события будут развиваться в рамках негативного сценария, то такие мероприятия могут быть запущены.
- Глава Минздрава Максим Степанов полагает, что тяжелый период с COVID-19 в Украине будет до середины апреля. На западе Украины ситуация с заболеваемостью постепенно стабилизируется из-за введения карантинных мер.