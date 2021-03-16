Степанов высказался о приостановке вакцинации AstraZeneca в Украине

Степанов рассказал о вакцине AstraZeneca / Reuters

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca в ряде европейских стран.

"На сегодняшний день ни в одной стране мира не установлено и нет ни одного подтверждения в отношении связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, которые в том числе проводит европейский регулятор, который отвечает за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет. В целом на 17 млн вакцинированных человек было выявлено 37 тромбозов, то есть 1 тромбоз на 460-470 тысяч населения", - пояснил Степанов.

По словам Степанова, Украине надо дождаться медицинских исследований, и только потом делать выводы.

Также глава Минздрава отметил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.

"Мы сделали по состоянию на сегодняшнее утро 62 тысячи прививок. На все 62 тысячи зафиксировано 362 побочные реакции, только две требовали досмотра медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было. В отношении ведущих стран мира – например, британский регулятор, который является наиболее жестким регулятором в мире, уже четко заявил, что они не собираются приостанавливать вакцинацию AstraZeneca, что нет никакого у них подтверждения связи между вакцинацией и тромбозами. Так же заявила и Канада", — сказал Степанов, передает Украина 24.

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Степанов добавил, что если говорить о пользе и риске, то польза вакцинации намного превышает любые реакции и побочные эффекты.

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