УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Степанов высказался о приостановке вакцинации AstraZeneca в Украине

16 марта 2021, 18:58
Прослушать новость
Остановить

Глава Минздрава рассказал, действительно ли опасна вакцина AstraZeneca.

Вакцина AstraZeneca
Степанов рассказал о вакцине AstraZeneca / Reuters

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca в ряде европейских стран.

"На сегодняшний день ни в одной стране мира не установлено и нет ни одного подтверждения в отношении связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, которые в том числе проводит европейский регулятор, который отвечает за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет. В целом на 17 млн вакцинированных человек было выявлено 37 тромбозов, то есть 1 тромбоз на 460-470 тысяч населения", - пояснил Степанов.

По словам Степанова, Украине надо дождаться медицинских исследований, и только потом делать выводы.

Также глава Минздрава отметил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.

"Мы сделали по состоянию на сегодняшнее утро 62 тысячи прививок. На все 62 тысячи зафиксировано 362 побочные реакции, только две требовали досмотра медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было. В отношении ведущих стран мира – например, британский регулятор, который является наиболее жестким регулятором в мире, уже четко заявил, что они не собираются приостанавливать вакцинацию AstraZeneca, что нет никакого у них подтверждения связи между вакцинацией и тромбозами. Так же заявила и Канада", — сказал Степанов, передает Украина 24.

Читайте такжеМир отказывается от вакцины AstraZenecа: все подробности

Степанов добавил, что если говорить о пользе и риске, то польза вакцинации намного превышает любые реакции и побочные эффекты.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем ранее сообщал Главред:

Вакцина вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса вакцина AstraZeneca
Сейчас вы просматриваете новость «Степанов высказался о приостановке вакцинации AstraZeneca в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в УкраинеВ Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине В Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИ Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShieldГлавный санврач Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShield Названы области-претенденты на переход в красную зону карантинаНазваны области-претенденты на переход в красную зону карантина В Украине обнаружили мутацию СOVID-19, о которой не знают в ВОЗВ Украине обнаружили мутацию СOVID-19, о которой не знают в ВОЗ

Последние новости

19:59
Для долголетия и похудения: назван полезный крепкий алкогольный напиток
19:55
Врач-инфекционист озвучил сроки возможного введения локдауна Видео
19:51
Данилов выступил с резким обвинение в адрес России из-за Приднестровья Видео
19:38
Гороскоп на 17 марта для всех: запрет на компромиссы и крупные неприятности Видео
19:26
Кабмин экстренно обратился к мэрам городов из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Видео
Реклама
19:21
Подробности убийства в Одессе: стало известно, чье тело было в мешке Видео
18:58
Степанов высказался о приостановке вакцинации AstraZeneca в Украине Видео
18:50
Скандальный детский роман: дедушкой 8-летней модели оказался топ-чиновник Видео
18:43
Как понять, что фарш опасен для здоровья: признаки Видео
18:37
В Украину вторгся российский вертолет, опубликовано видео Видео
18:07
Арестович прокомментировал свою нецензурную брань в Сети Видео
18:01
Прополис: в чем может быть опасность для здоровья Видео
17:40
В Крыму "назначили" украинским шпионом сотрудника известного портала
17:28
У Кравчука объяснили, зачем Украина потребовала прервать заседание ТКГ Видео
16:46
Ракета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует Россия
16:43
Как варить нут: секрет правильного приготовления Видео
16:42
Капитан Толерантность: нового Капитана Америку сделали геем Видео
16:32
Экс-главарю "ЛНР" в Украине присудили пожизненное заключение Видео
16:21
Опрос показал, сколько украинцев не хотят делать прививку от COVID-19 Видео
15:23
Кулеба заявил о срыве поставок вакцин от коронавируса из Евросоюза Видео
Реклама
15:10
В Киеве из-за COVID-19 раньше начнутся весенние каникулы Видео
14:53
Степанов обвинил Порошенко в проблемах с вакцинацией Видео
14:50
Что о вас может рассказать маникюр Видео
14:18
В скандал между Меган Маркл и королевской семьей вмешалась Мишель Обама Видео
13:57
Львовскому стадиону предложили присвоить имя Бандеры
13:56
В Кремле громко высказались о новом референдуме по Крыму Видео
13:39
Официально подтверждена циркуляция британского штамма COVID-19 в Украине Видео
13:30
В моде большие женские пиджаки: с чем носить яркий тренд весны-лета Фото Видео
13:12
Маруся Звиробий выбыла из предвыборной гонки в Раду Видео
13:07
В Одессе у подвала школы нашли тело женщины в мешке Видео
13:00
Свежий рейтинг партий: кому украинцы готовы доверить власть Видео
12:44
Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдуме Видео
12:29
Арестович послал матом пользователя Facebook из-за просьбы писать на украинском
12:22
У Зеленского поднялся рейтинг: кого украинцы видят своим президентом Фото Видео
12:11
Рада направила законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР в КСУ Видео
11:54
В Украину возвращается снег и похолодание: когда придет весна Видео
11:49
Инсульт и диабет: ученые назвали "смертельный" график работы Видео
11:42
Кулеба заявил о возможном русском следе в романе 8-летней модели и 13-летнего блогера Видео
11:36
В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield Видео
11:36
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения Видео
Реклама
11:28
Тромб в головном мозге: как вовремя распознать смертельное состояние Видео
10:55
В Киеве женщина с COVID-19 выбросилась из окна больницы
10:46
"Тело разметало на 300 метров": появились подробности жуткого взрыва в Боярке Видео
10:45
Михаил Поплавский презентовал новый клип "Я твой Миша"
10:36
Степанов призвал власти Киева и Винницкой области усилить карантин Видео
10:27
В Киеве за сутки зафиксировали тысячу новых случаев заражения COVID-19 Видео
10:15
О чем свидетельствуют новые пленки Суркова-Медведчука мнение
10:03
Кабмин предложил освободить производителей COVID-вакцин от ответственности за последствия прививок Видео
09:44
В Киеве оригинально отомстили российским дипломатам за Крым Фото Видео
09:37
Часть Украины накроют метели: каким регионам готовиться Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять