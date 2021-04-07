Степанов высказался о тромбозе после вакцинации AstraZeneca

Степанов назвал побочные эффекты от вакцины / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Минздрав будет реагировать только на официальный документ о том, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызвать тромбоз, пишет Украина 24

Накануне европейское медицинское агентство EMA рекомендовало добавить образование тромбов в перечень возможных редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

"Мы постоянно коммуницируем с EMA. Как только будет официальное заключение, документ от комитета, а не комментарии, тогда будем смотреть. Прежде всего, на сам текст заключения, и потом уже будем принимать соответствующее решение, исходя из этого вывода", - сказал Степанов.

Министр напомнил, что месяц назад уже на основании комментариев была паника в Украине относительно безопасности применения вакцины, но затем связь AstraZeneca с тромбозом официально опровергли.

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"Давайте посмотрим на документ, давайте не фантазировать, давайте просто посмотрим на документ", - ответил Степанов на вопрос о возможной приостановке применения вакцины Covishield в Украине.

В Украине вакцинация населения проводится вакциной Covishield, которая является препаратом компании AstraZeneca, изготовленным на мощностях индийского завода Serum Institute. То есть это та же вакцина, о которой сделали заявление в EMA.

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