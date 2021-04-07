Степанов высказался о тромбозе после вакцинации AstraZeneca

Министр напомнил, что месяц назад уже на основании комментариев была паника в Украине относительно безопасности применения вакцины.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Минздрав будет реагировать только на официальный документ о том, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызвать тромбоз, пишет Украина 24
Накануне европейское медицинское агентство EMA рекомендовало добавить образование тромбов в перечень возможных редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.
"Мы постоянно коммуницируем с EMA. Как только будет официальное заключение, документ от комитета, а не комментарии, тогда будем смотреть. Прежде всего, на сам текст заключения, и потом уже будем принимать соответствующее решение, исходя из этого вывода", - сказал Степанов.
Министр напомнил, что месяц назад уже на основании комментариев была паника в Украине относительно безопасности применения вакцины, но затем связь AstraZeneca с тромбозом официально опровергли.
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"Давайте посмотрим на документ, давайте не фантазировать, давайте просто посмотрим на документ", - ответил Степанов на вопрос о возможной приостановке применения вакцины Covishield в Украине.
В Украине вакцинация населения проводится вакциной Covishield, которая является препаратом компании AstraZeneca, изготовленным на мощностях индийского завода Serum Institute. То есть это та же вакцина, о которой сделали заявление в EMA.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:
- В Украину 23 февраля прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- При этом ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Ранее агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.