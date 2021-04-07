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Степанов заявил, что до конца года Украина преодолеет пандемию

7 апреля 2021, 15:50
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Министерство здравоохранения должно делать 6 миллионов прививок на месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года, сказал Степанов.

Степанов
Степанов заявил, что до конца года Украина преодолеет пандемию / УНИАН

Украина сможет полностью преодолеть пандемию коронавируса до конца 2021 года, заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, до конца года охватят вакцинацией 70% украинцев.

"Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Я уверен, что к концу 2021 года нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь", — сказал Степанов в ходе заседания правительства в среду, 7 апреля.

По его словам, Министерство здравоохранения должно делать 6 миллионов прививок на месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года.

"Мощности нашей медицинской системы готовы к выполнению такой задачи... Нами разработан проект национального плана вакцинации. В проекте мы предлагаем определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить прививками 70% населения до конца года", - отметил министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что это минимальное количество прививок - 6 млн в месяц.

"Почти 6 млн прививок в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Можем ли мы это сделать? Да. Но только в одном случае: если к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления", - уточнил глава Минздрава.

При этом Степанов пожаловался, что на закупку вакцин от COVID для украинцев нужно еще 6,5 млрд гривен. Эти средства пойдут на закупку законтрактованных объемов.

"Мы уже проводили совещание по дополнительному финансированию … Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% украинцев, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин", - отметил министр.

Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:

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