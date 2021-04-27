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Степанов заявил, что Киев следующим выйдет из красной зоны

27 апреля 2021, 09:39
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Киев будет переведен в "желтую" зону эпидемиологической опасности, рассказал министр здравоохранения.

карантин, локдаун, метро
Степанов заявил, что Киев следующим выйдет из красной зоны / УНИАН

Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Город Киев по всем показателям уже продемонстрировал, что нет превышения по нашим критериям. Мы уже сделали соответствующее представление за моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести Киев из "красного" уровня эпидемиологической опасности", - заявил Степанов в ходе брифинга во вторник, 27 апреля.

По его словам, Киев будет переведен в "желтую" зону эпидемиологической опасности.

Отметим, из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточили карантин. Садики и школы закрыли, транспорт работал только по спецпропускам.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 27 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 869 случаев заражения коронавирусом, умер 31 человек, выздоровели - 829.

Всего в Киеве заболели 192 620 человек, умерли - 4 497, вылечились - 120 873.

Карантин в Киеве - о чем сообщалось ранее:

  • Ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники столичной администрации допускают, что Киев может покинуть красную зону карантина.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.

Максим Степанов новости Украины Карантин в Киеве красная зона
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