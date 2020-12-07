Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине изменилась

Степанов заявил, что коронавирус в Украине пошел на спад / УНИАН

Коронавирус в Украине пошел на спад. В Министерстве здравоохранения Украины объяснили снижение ежедневного числа новых случаев заражения выполнением противоэпидемиологических мер.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов во ходе брифинга в понедельник, 7 декабря, помог карантин выходного дня.

"За прошедшую неделю заболели более 89 тысяч жителей Украины. Начиная с конца августа мы впервые получили уменьшение числа заболевших в сравнении с прошлой неделей", - заявил он.

По словам министра, если на позапрошлой неделе, то есть с 23 по 29 ноября, в Украине было 96 936 больных, то сейчас за неделю с 30 ноября по 6 декабря – 89 322 больных. То есть, почти на 7,5 тысячи меньше.

Также Степанов обратил внимание на то, что в Украине снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе с 23 по 29 ноября.

"Это еще одно подтверждение того, что карантин выходного дня сработал. И это мы видим по цифрам. Как по количеству заболевших, так и по количеству госпитализированных", - заявил Степанов.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: