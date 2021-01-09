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Степанов заявил, что в Украине ввели вовсе не локдаун

9 января 2021, 14:45
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По словам министра, локдаун имеет определенные признаки - это практически полная остановка всех бизнесов, всех процессов в стране.

Степанов
Степанов заявил, что в Украине нет локдауна / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.

"Закончились первые сутки после введения в Украине усиленных карантинных ограничений. Хочу отметить, что это не локдаун, как его сейчас называют. Это жесткий карантин. Локдаун имеет определенные признаки - это практически полная остановка всех бизнесов, всех процессов в стране. Страны Европы сейчас массово закрываются именно на локдаун и строгие ограничения, которые не позволяют даже выходить из дома без предварительной записи. Однако только в Украине карантин воспринимается некоторыми так называемыми экспертами, политическими деятелями, некоторыми слоями населения как некий квест под названием "обойти запрет", - отметил Степанов во время брифинга в субботу, 9 января.

По его словам, ни в одной европейской стране не было "такой лояльности со стороны власти и одновременно такого пренебрежения и неуважения к установленным ограничениям".

"И ни в одной стране так активно не шли обсуждения относительно целесообразности действий власти во время пандемии", - подчеркнул глава Минздрава.

Степанов также обратил внимание на то, что новые карантинные ограничения были разработаны с учетом мнения ведущих украинских врачей-эпидемиологов и инфекционистов, а также учитывая международный опыт.

Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
  • Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.

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