Степанов заявил, что в Украине ввели вовсе не локдаун

По словам министра, локдаун имеет определенные признаки - это практически полная остановка всех бизнесов, всех процессов в стране.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
"Закончились первые сутки после введения в Украине усиленных карантинных ограничений. Хочу отметить, что это не локдаун, как его сейчас называют. Это жесткий карантин. Локдаун имеет определенные признаки - это практически полная остановка всех бизнесов, всех процессов в стране. Страны Европы сейчас массово закрываются именно на локдаун и строгие ограничения, которые не позволяют даже выходить из дома без предварительной записи. Однако только в Украине карантин воспринимается некоторыми так называемыми экспертами, политическими деятелями, некоторыми слоями населения как некий квест под названием "обойти запрет", - отметил Степанов во время брифинга в субботу, 9 января.
По его словам, ни в одной европейской стране не было "такой лояльности со стороны власти и одновременно такого пренебрежения и неуважения к установленным ограничениям".
"И ни в одной стране так активно не шли обсуждения относительно целесообразности действий власти во время пандемии", - подчеркнул глава Минздрава.
Степанов также обратил внимание на то, что новые карантинные ограничения были разработаны с учетом мнения ведущих украинских врачей-эпидемиологов и инфекционистов, а также учитывая международный опыт.
Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
- Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.