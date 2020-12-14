Степанов заявил о кардинальном изменении ситуации с коронавирусом в Украине

Стабилизировать ситуацию удалось за счет введенных карантинных ограничений, отметил глава Минздрава.
Коронавирус в Украине пошел на спад – в последние дни фиксируют менее 10 тысяч случаев заражения за сутки. За минувшие 24 часа выявили всего 6 451 случай заражения. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
В ходе брифинга в понедельник, 14 декабря, министр здравоохранения отметил, что в стране не увеличивается количество людей, которые проходят лечение от COVID-19 в больницах.
Стабилизировать ситуацию удалось за счет введенных карантинных ограничений, в том числе и за счет карантина выходного дня, обратил внимание Степанов.
"Если мы посмотрим на статистику по количеству людей, находящихся в наших больницах - то она не увеличивается. Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных", - подчеркнул глава Минздрава.
Отметим, такое заявление министр сделал после выходных, когда количество тестирований на коронавирус значительно уменьшилось по сравнению с буднями.
- За минувшие сутки в Украине было проведено 25 582 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЛР – 20 493, методом ИФА – 5 089). Выявлено 6451 случай заражения.
- В субботу, 12 декабря было проведено 41 489 тестирований (методом ПЛР – 33 593, методом ИФА – 7 896). Выявлено 9176 случаев заражения.
- В пятницу, 11 декабря, в Украине было проведено 61 571 тестирование (методом ПЛР – 40 967, методом ИФА – 20 604). Выявлено 12 811 случаев заражения.
- В четверг 10 декабря, в Украине было проведено 60 847 тестирований (методом ПЛР – 39 519, методом ИФА – 21 328). Выявлено 13 514 случаев заражения.
- В среду, 9 декабря, в Украине было проведено 67 142 тестирования (методом ПЛР – 41 279, методом ИФА – 25 863). Выявлено 13 371 случай заражения.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- 9 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.