Степанов заявил о кардинальном изменении ситуации с коронавирусом в Украине

Степанов заявил об изменении ситуации с коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине пошел на спад – в последние дни фиксируют менее 10 тысяч случаев заражения за сутки. За минувшие 24 часа выявили всего 6 451 случай заражения. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

В ходе брифинга в понедельник, 14 декабря, министр здравоохранения отметил, что в стране не увеличивается количество людей, которые проходят лечение от COVID-19 в больницах.

Стабилизировать ситуацию удалось за счет введенных карантинных ограничений, в том числе и за счет карантина выходного дня, обратил внимание Степанов.

"Если мы посмотрим на статистику по количеству людей, находящихся в наших больницах - то она не увеличивается. Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных", - подчеркнул глава Минздрава.

Отметим, такое заявление министр сделал после выходных, когда количество тестирований на коронавирус значительно уменьшилось по сравнению с буднями.

За минувшие сутки в Украине было проведено 25 582 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЛР – 20 493, методом ИФА – 5 089). Выявлено 6451 случай заражения.

В субботу, 12 декабря было проведено 41 489 тестирований (методом ПЛР – 33 593, методом ИФА – 7 896). Выявлено 9176 случаев заражения.

В пятницу, 11 декабря, в Украине было проведено 61 571 тестирование (методом ПЛР – 40 967, методом ИФА – 20 604). Выявлено 12 811 случаев заражения.

В четверг 10 декабря, в Украине было проведено 60 847 тестирований (методом ПЛР – 39 519, методом ИФА – 21 328). Выявлено 13 514 случаев заражения.

В среду, 9 декабря, в Украине было проведено 67 142 тестирования (методом ПЛР – 41 279, методом ИФА – 25 863). Выявлено 13 371 случай заражения.

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