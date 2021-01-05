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Степанова обвинили в нечестных закупках вакцины от COVID-19

5 января 2021, 11:45

Украина рискует потерять возможность закупать вакцину от COVID-19 у одного из производителей, заявил руководитель госпредприятия Медицинские закупки.

Вакцина от коронавируса - Степанова обвинили в нечестной игре
Вакцина от коронавируса - Степанова обвинили в нечестной игре / Reuters

4 января один из производителей вакцины от коронавируса в письменном виде сообщил о решении отказаться от поставок, если глава Минздрава Максим Степанов не изменит свою политику, рассказал руководитель госпредприятия Медицинские закупки Украины Арсен Жумадилов. Именно на это предприятие возложены функции по закупке вакцины для украинцев.

В комментарии Украинской правде Жумадилов отказался раскрыть название компании-производителя. Однако он рассказал, что в Минздрав еще в конце прошлого года были отправлены на согласование предложения по договорам с несколькими поставщиками.

Читайте такжеВ ЕС назвали побочные эффекты вакцины от коронавирусаВ то же время до сих пор согласован лишь один контракт – с компанией Sinovac Biotech. Насчет второго производителя в МОЗ молчат, хотя переговоры с ним вошли в финальную стадию.

Теперь этот производитель грозит отказаться от поставок в Украину.

Ранее Жумадилов уже обвинил Степанова в том, что тот самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса, чем превысил свои полномочия.

Вакцина от коронавируса для Украины – о чем сообщалось ранее:

  • 31 декабря президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт, не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.
  • 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
  • В свободной продаже вакцина против коронавирусной инфекции появится, скорее всего, не раньше осени 2021 года.
  • В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

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