Степанова обвинили в нечестных закупках вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса - Степанова обвинили в нечестной игре / Reuters

4 января один из производителей вакцины от коронавируса в письменном виде сообщил о решении отказаться от поставок, если глава Минздрава Максим Степанов не изменит свою политику, рассказал руководитель госпредприятия Медицинские закупки Украины Арсен Жумадилов. Именно на это предприятие возложены функции по закупке вакцины для украинцев.

В комментарии Украинской правде Жумадилов отказался раскрыть название компании-производителя. Однако он рассказал, что в Минздрав еще в конце прошлого года были отправлены на согласование предложения по договорам с несколькими поставщиками.

Читайте такжеВ ЕС назвали побочные эффекты вакцины от коронавирусаВ то же время до сих пор согласован лишь один контракт – с компанией Sinovac Biotech. Насчет второго производителя в МОЗ молчат, хотя переговоры с ним вошли в финальную стадию.

Теперь этот производитель грозит отказаться от поставок в Украину.

Ранее Жумадилов уже обвинил Степанова в том, что тот самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса, чем превысил свои полномочия.

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