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Столпотворение у ворот и люди со своими стульями: у киевского центра вакцинации "аншлаг"

12 июня 2021, 15:33

Вакцинация в Киеве сегодня заинтересовала сотни человек.

В столичный Центр массовой вакцинации образовалась очередь
В киевский центр вакцинации образовалась очередь / УНИАН

В субботу, 12 июня, киевский Центр массовой вакцинации от коронавируса COVID-19 на базе Международного выставочного центра буквально осаждали желающие сделать прививку, был "аншлаг" – возле ворот толпились люди.

В очередях на прививку собрались сотни людей, пишет РБК-Украина.

Агентство показало фотографии, на которых видно, что некоторые люди принесли с собой раскладные стулья и сидели на них. Были и люди, которые просто сидели на бордюрах.

Власти Киева хотели избежать столпотворения желающих сделать прививку и решили разделить желающих на две очереди.

В первой очереди должны были находиться те, кто записывался на прививку и получил СМС-сообщение, в котором указано время, на которое назначен укол.

Во второй очереди нужно было находиться тем, кому не назначали конкретное время, или тем, кто не сделал прививку вовремя.

В Киеве Центр массовой вакцинации от COVID-19 начал работать 29 мая. Прививку от коронавируса можно сделать в выходные дни. На укол можно записаться через приложения Дія или сервис helsi.me.Читайте такжеУкраина вакцинируется: на выходных будут работать более 50 центров вакцинации

В столице желающим кололи вакцину от коронавируса CoronaVac, созданную китайской компанией Sinovac Biotech. В Украине есть еще несколько вакцин. Все препараты необходимо колоть дважды.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В стране сначала решили привить медработников, военных и пожилых людей. Позже очередь дошла до некоторых спортсменов и работников сферы образования.

По состоянию на 11 июня вакцинированы 1 430 990 человек, из них две дозы получили 230 420 человек, поделились в Минздраве.

В Государственной службе статистики подсчитали, что население Украины по состоянию на 1 января 2021 года составляло свыше 41 млн человек.

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