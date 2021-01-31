Страдают юристы и айтишники: врач рассказала, как COVID-19 поражает молодежь

Молодые и интеллектуально развитые люди жалуются среди прочего на ухудшение памяти.
Коронавирус в Украине заразил более 1,2 миллиона людей, причем в последнее время участились случаи осложненного течения коронавирусной болезни у молодых людей с тяжелыми последствиями, в частности, ухудшением памяти.
Об этом рассказала главврач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан, передает Obozrevatel TV.
По ее словам, много молодых пациентов с COVID-19 обращаются за помощью уже после лечения. В основном, они жалуются на астенические синдромы, снижение памяти, повышенное сердцебиение при физических нагрузках, миокардиты, потерю концентрации внимания.
Мостепан добавила, что среди молодых пациентов с такими симптомами есть те, кто ведут здоровый образ жизни и являются интеллектуально развитыми людьми - это юристы, айтишники и т. д.
"Именно у этой локальной группы мы замечаем такие синдромы после перенесенной болезни. Которую, кстати, они не настолько сложно переносили", - отметила врач.
Медик предположила, что причиной этого может быть мутация COVID-19. Однако, по ее словам, утверждать это можно будет лишь после проведения соответствующих исследований.
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Коронавирус - последствия:
- Генсекретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти сообщил, что есть серьезное последствие коронавируса COVID-19 для молодых людей. По его словам, после вируса для молодежи главной угрозой являются психологические проблемы.
- Российский врач, завотделом сомнологии в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии Александр Мельников говорил, что коронавирус способен провоцировать поражение нервной системы, может возникнуть паралич.
- Главврач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан сообщила, что среди молодежи стало больше тяжелых больных, поскольку молодые люди не обращаются к врачу, а занимаются самолечением.