Страдают юристы и айтишники: врач рассказала, как COVID-19 поражает молодежь

После COVID-19 украинская молодежь сталкивается с серьезными последствиями / Фото Reuters

Коронавирус в Украине заразил более 1,2 миллиона людей, причем в последнее время участились случаи осложненного течения коронавирусной болезни у молодых людей с тяжелыми последствиями, в частности, ухудшением памяти.

Об этом рассказала главврач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан, передает Obozrevatel TV.

По ее словам, много молодых пациентов с COVID-19 обращаются за помощью уже после лечения. В основном, они жалуются на астенические синдромы, снижение памяти, повышенное сердцебиение при физических нагрузках, миокардиты, потерю концентрации внимания.

Мостепан добавила, что среди молодых пациентов с такими симптомами есть те, кто ведут здоровый образ жизни и являются интеллектуально развитыми людьми - это юристы, айтишники и т. д.

"Именно у этой локальной группы мы замечаем такие синдромы после перенесенной болезни. Которую, кстати, они не настолько сложно переносили", - отметила врач.

Медик предположила, что причиной этого может быть мутация COVID-19. Однако, по ее словам, утверждать это можно будет лишь после проведения соответствующих исследований.

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Коронавирус - последствия: