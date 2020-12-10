"Улучшение перед смертью": медики рассказали о ситуации с COVID-19 в Украине

Статистика по коронавирусу в Украине не отображает реальной картины происходящего, констатируют эксперты.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки диагностировали еще у 13 тысяч человек. По состоянию на 10 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране почти достигло 860 тысяч человек. Однако эти цифры не отражают действительности, уверены эксперты в медицине.
"Ситуацию сейчас можно описать практикой реаниматологов: перед смертью у пациентов всегда улучшаются анализы. Падение заболеваемости на фоне роста смертности и забитых стационаров так и выглядит – как "улучшение анализов", – цитирует Апостроф источник в парламентском комитете здоровья нации.
Читайте такжеКонец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизниЭпидемиолог Екатерина Сояк заявила, что населению показывают голые цифры. По ее словам, нельзя утверждать, что помог карантин.
"Возможно, люди меньше обращались за помощью, возможно, меньше тестировались или тесты стоят в очереди", – пояснила она.
А заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко убеждена, что многие украинцы просто не попадают в статистику.
"Приблизительно 35% населения Украины уже переболело коронавирусом, но по разным, в том числе, и объективным причинам, они не попадают в статистику. Остальные украинцы начали строже беречься, поэтому пока будет снижение заболеваемости", – рассказала Мироненко.
Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец добавил, что Украина может просто находится в стадии плато, а вот о серьезных улучшениях рапортовать пока рано: "Когда эпидемия развивается, сначала она идет в фазе возрастания заболеваемости, а потом выходит в фазу плато. И это плато может сохраняться в течение нескольких недель… Еще прошло недостаточно времени для того, чтобы говорить о стабилизации".
Коронавирус и карантин в Украине: последние новости
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что на самом деле число инфицированных украинцев намного больше.
- В первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день. Такой прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Кабинет министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года. В январе украинцев ждет усиленные карантинные меры, которые запланированы с 8 по 25 января.