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"Улучшение перед смертью": медики рассказали о ситуации с COVID-19 в Украине

10 декабря 2020, 17:02

Статистика по коронавирусу в Украине не отображает реальной картины происходящего, констатируют эксперты.

Коронавирус в Украине - Статистика врет: почему упали цифры
Коронавирус в Украине - Статистика врет: почему упали цифры / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки диагностировали еще у 13 тысяч человек. По состоянию на 10 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране почти достигло 860 тысяч человек. Однако эти цифры не отражают действительности, уверены эксперты в медицине.

"Ситуацию сейчас можно описать практикой реаниматологов: перед смертью у пациентов всегда улучшаются анализы. Падение заболеваемости на фоне роста смертности и забитых стационаров так и выглядит – как "улучшение анализов", – цитирует Апостроф источник в парламентском комитете здоровья нации.

Читайте такжеКонец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизниЭпидемиолог Екатерина Сояк заявила, что населению показывают голые цифры. По ее словам, нельзя утверждать, что помог карантин.

"Возможно, люди меньше обращались за помощью, возможно, меньше тестировались или тесты стоят в очереди", – пояснила она.

А заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко убеждена, что многие украинцы просто не попадают в статистику.

"Приблизительно 35% населения Украины уже переболело коронавирусом, но по разным, в том числе, и объективным причинам, они не попадают в статистику. Остальные украинцы начали строже беречься, поэтому пока будет снижение заболеваемости", – рассказала Мироненко.

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец добавил, что Украина может просто находится в стадии плато, а вот о серьезных улучшениях рапортовать пока рано: "Когда эпидемия развивается, сначала она идет в фазе возрастания заболеваемости, а потом выходит в фазу плато. И это плато может сохраняться в течение нескольких недель… Еще прошло недостаточно времени для того, чтобы говорить о стабилизации".

Коронавирус и карантин в Украине: последние новости

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