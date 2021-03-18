Страны ЕС массово возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca

ЕС возобновляет вакцинацию AstraZeneca / Reuters

Страны Европейского Союза возобновляют вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Это случилось после того, как европейский регулятор заявил о безопасности вакцины от британо-шведской компании.

Отметим, глава Европейского агентства по лекарственным средствам заявила, что организация не нашла связи между препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза у вакцинированных.

"Комитет пришел к четкому научному выводу: это безопасная и эффективная вакцина. И она не связана с риском образования тромбов и проблемами со свертываемостью крови", – сказала глава организации Эмер Кук, пишет Reuters.

Она подчеркнула, что AstraZeneca эффективно защищает от COVID-19, а также позволяет снизить риски тяжелого течения болезни. В то же время полностью исключить связь между случаями тромбоза и вакциной специалистам не удалось, поэтому регулятор продолжит отслеживать такие тенденции.

На фоне данного заявления вечером 18 марта, ряд стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.

Какие страны возвращают вакцинацию от коронавиурса AstraZeneca:

Франция

Италия

Литва

Испания

Португалия

Нидерланды

Германия

Кипр

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 19 марта он сделает прививку от коронавируса. Аналогичное обещание дал глава французского правительства Жан Кастекс.

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"Я получу свою (первую дозу вакцины) завтра в центре, который сейчас использует вакцину Oxford/AstraZeneca", – отметил Джонсон.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем ранее сообщал Главред: