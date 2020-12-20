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Суицид и депрессия: Комаровский предупредил об опасности для пациентов с COVID-19

20 декабря 2020, 19:52
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Коронавирус негативно влияет на психологическое состояние.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский / Скриншот

Коронавирусная инфекция негативно влияет на психологическое состояние пациентов и нередко приводит к губительному результату.

Об этом известный врач и телеведущий Евгений Комаровский написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что кроме прямого влияния вируса на нервно-психическую сферу, есть еще и более опасный путь: когда вред коронавируса усугубляется информатаками.

"До 30% больных с тяжелыми формами имеют депрессию, суицидальные попытки. Это очень серьезная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всем мире", — пишет врач.

Он уточнил, что коронавирус действительно влияет на мозг, но этот процесс слабо изучен. А вот процесс развития депрессий на фоне всеобщей тревожности и боязни заболеть хорошо понятен.

"Огромное количество людей впадает в депрессию. Во-вторых, проявления депрессии усиливаются дефицитом кислорода и общей слабостью, которые характерны для проявлений ковида. Поэтому влияние вируса на психику однозначно присутствует. Но негативное влияние телевизора однозначно превышает негативное влияние коронавируса", — добавил Комаровский.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 8 тыс. 325 человек, 116 - умерли.
  • Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 964 тыс. 448 случаев COVID-19.
  • Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 16 тыс. 585 человек.
  • На сегодняшний день выздоровели 581 тыс. 162 человека, за минувшие сутки - 6 тыс. 626.
  • На сегодняшний день Украине болеет 366 тыс. 701 человек.
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