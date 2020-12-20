Суицид и депрессия: Комаровский предупредил об опасности для пациентов с COVID-19

Евгений Комаровский / Скриншот

Коронавирусная инфекция негативно влияет на психологическое состояние пациентов и нередко приводит к губительному результату.

Об этом известный врач и телеведущий Евгений Комаровский написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что кроме прямого влияния вируса на нервно-психическую сферу, есть еще и более опасный путь: когда вред коронавируса усугубляется информатаками.

"До 30% больных с тяжелыми формами имеют депрессию, суицидальные попытки. Это очень серьезная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всем мире", — пишет врач.

Он уточнил, что коронавирус действительно влияет на мозг, но этот процесс слабо изучен. А вот процесс развития депрессий на фоне всеобщей тревожности и боязни заболеть хорошо понятен.

"Огромное количество людей впадает в депрессию. Во-вторых, проявления депрессии усиливаются дефицитом кислорода и общей слабостью, которые характерны для проявлений ковида. Поэтому влияние вируса на психику однозначно присутствует. Но негативное влияние телевизора однозначно превышает негативное влияние коронавируса", — добавил Комаровский.

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