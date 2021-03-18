Сумы берут "тайм-аут", чтобы избежать локдауна

Суммы уходят на тайм-аут / Reuters

В Сумах из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом с 22 марта по 5 апреля введут "двухнедельный тайм-аут". Это делают для того, чтобы избежать локдауна, сообщил мэр Сум Александр Лысенко на своей странице в Facebook.

"Мы все с вами должны сделать тайм-аут по коронавирусу, чтобы не было потом локдауна", - сказал мэр.

Он пояснил, что для предупреждения попадания в красную зону с 22 до 28 марта будет введено дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов. 1-4 классы продолжат обучение, садики будут работать. При этом спортивные события будут проводиться без зрителей.

Мэр также рекомендует своим подчиненным не проводить очно прием посетителей и перенести все культурно-массовые мероприятия.

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"Рекомендовать организаторам культурно-массовых мероприятий перенести все запланированные в этот срок меры до истечения установленного данным решением срока ограничений. Руководителям коммунальных служб перевести прием граждан в онлайн режим. Руководителям предприятий, учреждений, организаций не зависимо от форм собственности, то есть всем, рекомендовать воздержаться от проведения всех массовых мероприятий на предприятиях", - пояснил суть "тайм-аута" городской голова.

Завтра, 19 марта в 10:00, городской исполком должен утвердить решение комиссии ТЭБ и ЧС.

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