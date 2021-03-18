Сумы берут "тайм-аут", чтобы избежать локдауна

В городе для предупреждения попадания в красную зону с 22 до 28 марта будет введено дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов. Садики будут работать.
В Сумах из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом с 22 марта по 5 апреля введут "двухнедельный тайм-аут". Это делают для того, чтобы избежать локдауна, сообщил мэр Сум Александр Лысенко на своей странице в Facebook.
"Мы все с вами должны сделать тайм-аут по коронавирусу, чтобы не было потом локдауна", - сказал мэр.
Он пояснил, что для предупреждения попадания в красную зону с 22 до 28 марта будет введено дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов. 1-4 классы продолжат обучение, садики будут работать. При этом спортивные события будут проводиться без зрителей.
Мэр также рекомендует своим подчиненным не проводить очно прием посетителей и перенести все культурно-массовые мероприятия.
Читайте такжеСтепанов призвал власти Киева и Винницкой области усилить карантин
"Рекомендовать организаторам культурно-массовых мероприятий перенести все запланированные в этот срок меры до истечения установленного данным решением срока ограничений. Руководителям коммунальных служб перевести прием граждан в онлайн режим. Руководителям предприятий, учреждений, организаций не зависимо от форм собственности, то есть всем, рекомендовать воздержаться от проведения всех массовых мероприятий на предприятиях", - пояснил суть "тайм-аута" городской голова.
Завтра, 19 марта в 10:00, городской исполком должен утвердить решение комиссии ТЭБ и ЧС.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По данным на утро четверга, 18 марта, в Украине за последние сутки зафиксировано 15 053 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала 2021 года.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Волна коронавируса, скорее всего, продлится до апреля. Однако на данный момент нет предпосылок введения жесткого карантина в Украине.
- Ранее вице-спикер ВР Елена Кондратюк говорила о том, что Верховная Рада, Кабмин или СНБО должны провести экстренное заседание по вопросам эпидемиологической ситуации в стране. По ее мнению, власти должны разработать план по введению нового локдауна в Украине.