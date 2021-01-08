Супермаркеты во время локдауна могут продавать все: названо условие

Супермаркеты во время локдауна могут продавать все, но при одном условии / УНИАН

Локдаун в Украине из-за коронавируса начался в пятницу, 8 января, и продлится по 24 января включительно. В этот период супермаркеты могут продавать любые товары. Но для этого необходимо соблюдать определенные условия, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Все товары продавать разрешается. При условии, что 60% торговых площадей занято продуктами питания, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, средствами гигиены, связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами или средствами защиты растений", - отметил Рубан в комментарии РБК-Украина.

По его словам, дополнительные ограничения не касаются продуктовых магазинов, которые могут принимать посетителей с учетом действующих санитарных мер.

В то же время, что касается работы магазинов, которые специализируются на других группах товаров, разрешается их продажа только с адресной доставкой заказов, без приема посетителей. Это касается, например, и больших хозяйственных гипермаркетов, которые во время весеннего локдауна пытались обойти запрет на работу за счет торговли, среди прочего, продуктами питания.

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