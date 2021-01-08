Супермаркеты во время локдауна могут продавать все: названо условие

Глава Госпотребслужбы рассказал, в каком случае супермаркеты могут не ограничивать продажу товаров.
Локдаун в Украине из-за коронавируса начался в пятницу, 8 января, и продлится по 24 января включительно. В этот период супермаркеты могут продавать любые товары. Но для этого необходимо соблюдать определенные условия, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Все товары продавать разрешается. При условии, что 60% торговых площадей занято продуктами питания, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, средствами гигиены, связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами или средствами защиты растений", - отметил Рубан в комментарии РБК-Украина.
По его словам, дополнительные ограничения не касаются продуктовых магазинов, которые могут принимать посетителей с учетом действующих санитарных мер.
В то же время, что касается работы магазинов, которые специализируются на других группах товаров, разрешается их продажа только с адресной доставкой заказов, без приема посетителей. Это касается, например, и больших хозяйственных гипермаркетов, которые во время весеннего локдауна пытались обойти запрет на работу за счет торговли, среди прочего, продуктами питания.
Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
- Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.