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"Свет в конце туннеля": в ВОЗ сообщили хорошие новости о пандемии коронавируса

19 января 2021, 05:04
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Как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в 2021 году, пока что непонятно.

Коронавирус, вакцина
Вакцинация от коронавируса дает надежду на лучшее / Фото Reuters

Коронавирус в мире заразил более 95 миллионов людей, но несмотря на эти жуткие цифры, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) увидели "свет в конце туннеля".

Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что пока нет единого мнения, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в 2021 году, но есть вероятность, что пандемия пойдет на спад благодаря вакцинированию, передает Российская газета.

"Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче", — сказала Вуйнович.

Она спрогнозировала, что прививка от COVID-19 не решит всех проблем, возникших из-за пандемии, но она поможет прекратить эпидемию. При этом людям необходимо продолжать соблюдать меры безопасности, соблюдать дистанцию, гигиену, респираторный этикет, самоизоляцию и при необходимости карантин.

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Коронавирус в Украине и мире - последние новости:

  • По состоянию на утро понедельника, 18 января, в мире зарегистрированы 95 042 229 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 2 030 805 пациентов.
  • Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
  • По состоянию на утро понедельника, 18 января, в Украине поставлены 3 034 новых диагноза коронавирус. Общее число зараженных - 1 163 716 человек.
  • В ряде стран стартовала вакцинация от коронавируса, но все проходит не так уж и гладко. В частности, в Норвегии после вакцины от коронавируса компании Pfizer скончались 23 человека.
  • По меньшей мере у 13 жителей Израиля случился лицевой паралич после вакцинации препаратом Pfizer. В Минздраве Израиля заявили, что число подобных случаев может быть больше.
  • 28 декабря в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина.
  • У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Женщину госпитализировали.
  • 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.

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