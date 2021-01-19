"Свет в конце туннеля": в ВОЗ сообщили хорошие новости о пандемии коронавируса

Вакцинация от коронавируса дает надежду на лучшее / Фото Reuters

Коронавирус в мире заразил более 95 миллионов людей, но несмотря на эти жуткие цифры, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) увидели "свет в конце туннеля".

Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что пока нет единого мнения, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в 2021 году, но есть вероятность, что пандемия пойдет на спад благодаря вакцинированию, передает Российская газета.

"Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче", — сказала Вуйнович.

Она спрогнозировала, что прививка от COVID-19 не решит всех проблем, возникших из-за пандемии, но она поможет прекратить эпидемию. При этом людям необходимо продолжать соблюдать меры безопасности, соблюдать дистанцию, гигиену, респираторный этикет, самоизоляцию и при необходимости карантин.

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