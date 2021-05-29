Своя вакцина от коронавируса в Украине: министр раскрыл, когда ждать важной информации

В сентябре появится важная информация о разработке украинской вакцины от COVID, сказал Виктор Ляшко / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что институты, которые получили бюджетные деньги на разработку украинской вакцины от коронавируса COVID-19, предоставят первые отчеты о проделанной работе в начале осени текущего года.

Отчеты о разработке отечественной вакцины в сентябре предоставят Институт биохимии им. Александра Палладина и Институт биологии клетки Национальной академии наук Украины, рассказал глава Минздрава во время встречи с журналистами, пишет РБК-Украина.

По его словам, пока неизвестно, продвинется ли разработка украинского препарата дальше.

"Перейдут ли результаты, которые они покажут, в другие стадии – это вопрос. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом", – заявил член Кабмина.

Ляшко также поделился, что в июне наша страна получит свыше миллиона доз вакцин от коронавируса разных производителей. По его словам, после поставки препаратов в Украине будет минимум 3,7 млн доз.

Читайте такжеВ Украине начал работать первый центр вакцинации: какую вакцину колют, и кому светит прививкаРанее Виктор Ляшко поделился, что в Украине на разработку отечественной вакцины от COVID-19 выделили почти 10 млн гривен.

В конце марта тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что наша страна может получить свою вакцину уже через два-три года.

В начале мая директор Института биологии клетки НАНУ – академик Андрей Сибирный, сказал, что украинские ученые планируют разработать препарат до конца текущего года.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 28 мая в Украине вакцинированы 1 008 857 человек, из них два укола получили 123 964 человека.

По результатам переписи населения, которую провели в 2001 году, в нашей стране проживали 48 240 902 человека.