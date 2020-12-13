"Такого еще не было": инфекционист рассказала о ​страшной ситуации с COVID-19 в Украине

Голубовская рассказала о ситуации с коронавирусом / УНИАН

Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская​​ рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом в Украине. По ее словам, на сегодня количество тяжелых больных​ резко увеличилось.

"Ситуация напряженная не только в Украине, но и во всем мире, особенно в странах Северного полушария. У нас она приближается к пику, сейчас один из наиболее тяжелых периодов. Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная, больных очень много. Увеличивается количество тяжелых больных, причем молодых, до 30 лет. Два месяца назад такого еще не было. Заболевание постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления течения", - сказала Голубовская, пишет Обозреватель.

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Инфекционист также дала прогноз по коронавирусу.

"Надеемся, что где-то к 2022 году вирус немного потеряет свою агрессивность, как это было в период испанского гриппа. Я не очень люблю такое сравнение, это совершенно разные вирусы, но есть надежда, что он будет циркулировать рядом с нами пятым коронавирусом", - отметила медик.

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