"Там не лечат, а убивают": оперная певица и волонтер умерла от COVID-19

Александра Тарасова умерла от коронавируса - что известно / Facebook Лилии Блохиной

2 января стало известно о смерти волонтера и оперной певицы Александры Тарасовой.

Она возглавляла известные волонтерский фонд "Крылья феникса", а впоследствии "Вернись живым". С апреля 2015 до марта 2018 была главой Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства соцполитики.

"Печаль, боль ... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", – сообщила в Facebook волонтер Лилия Блохина.

Тарасова умерла от осложнений после коронавируса: у нее остановилось сердце. При этом волонтер Дана Яровая считает, что Тарасова могла скончаться из-за плохого лечения.

"Саши больше нет. А еще у меня три километра переписки перед реанимацией, где Саша писала, что ее не лечат и ничего не делают", – написала в Facebook Яровая.

В комментариях люди пишут:

Мне что-то кажется, что там не лечат, а убивают…

Обязательно надо выложить ее показания об отсутствии лечения. Если таковые имеются.

Коронавирус в Украине: последние новости