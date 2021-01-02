"Там не лечат, а убивают": оперная певица и волонтер умерла от COVID-19

Волонтер Дана Яровая считает, что Тарасова могла скончаться из-за плохого лечения.
2 января стало известно о смерти волонтера и оперной певицы Александры Тарасовой.
Она возглавляла известные волонтерский фонд "Крылья феникса", а впоследствии "Вернись живым". С апреля 2015 до марта 2018 была главой Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства соцполитики.
"Печаль, боль ... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", – сообщила в Facebook волонтер Лилия Блохина.
Тарасова умерла от осложнений после коронавируса: у нее остановилось сердце. При этом волонтер Дана Яровая считает, что Тарасова могла скончаться из-за плохого лечения.
"Саши больше нет. А еще у меня три километра переписки перед реанимацией, где Саша писала, что ее не лечат и ничего не делают", – написала в Facebook Яровая.
В комментариях люди пишут:
- Мне что-то кажется, что там не лечат, а убивают…
- Обязательно надо выложить ее показания об отсутствии лечения. Если таковые имеются.
Коронавирус в Украине: последние новости
- Ранее волонтер Дана Яровая сообщила, что в COVID-больнице в Белой Церкви якобы умер мужчина, который пожертвовал свою долю кислорода сыну, также госпитализированному с коронавирусом. Волонтер написала, что из-за нехватки кислорода в больнице пациентам позволяют подышать кислородом 15 минут в день.
- Позже министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о мужчине, который якобы умер от коронавируса в больнице Киевской области из-за того, что отдал свою порцию кислорода сыну.
- Стали известны подробности смерти двух пациентов после отключения электричества на Львовщине. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков.
- Напомним, харьковская компания Биолек подала на регистрацию в Украине российскую вакцину Спутник V. Это позволит производить российский препарат на территории Украины и впоследствии вакцинировать ею украинских граждан.
- Эпидемиолог допустил, что локдаун в Украине могут вообще не объявить. Из-за снижения заболеваемости январского локдауна в Украине может и не быть, заявил Владимир Курпита.