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"Тайная вакцинация от COVID-19": СМИ узнали, где в Украине прививали VIP-персон

6 января 2021, 19:27

В медучреждении отметили, что на вакцинацию приходило "очень много людей".

вакцина,шприц
В Киеве подтвердили информацию о тайной вакцинации чиновников от коронавируса / Reuters

В киевской клиники подтвердили информацию, что на их базе учреждения проводят подпольную вакцинацию от коронавируса для VIP-клиентов.

Как сообщили сотрудники клиники журналистам издания Страна, вакцинацией занимается отдельная фирма, которая арендует в клинике помещение.

"Действительно, у нас делают вакцину от коронавируса. Но этим занимаются другие доктора, которые сюда приходят именно для вакцинации. Это не просто врачи, это целая фирма, которая занимается вакцинами. У нас они арендуют помещение", — рассказали в киевской клинике.

При этом в медучреждении отметили, что на вакцинацию приходило "очень много людей".

"Очень много людей уже было на вакцинации — и с ними все нормально. Все ушли живые, здоровые и в хорошем настроении. Ничего плохого не слышала. Иначе все бы уже об этом знали. Можете не беспокоиться. Тут все нормально. В плане побочных явлений никто ничего не обнаружил. Это 100%" — заявила сотрудница клиники.

Читайте такжеКонтрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление

Отметим, недавно в СМИ появилась информация, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.

Якобы все платили за прививки по 2,5 тысячи евро.

Позже министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал информацию о том, что на базе одной из киевских клиник проводят подпольную вакцинацию от коронавируса чиновников, бизнесменов и политиков.

Степанов отметил, что на днях слышал о том, что в Украине появилась вакцина от коронавируса, ввезенная нелегальным путем.

"Я слышал об этом 4-5 января, но без подробностей. Мне лично вакцинироваться не предлагали. Думаю, последствия были бы серьезными, поэтому, наверное, не решились",- сказал глава Минздрава.

По его словам, вакцина могла попасть в Украину только контрабандным путем.

"Если мы говорим о том, что у нас в стране появилась вакцина, она могла попасть сюда только контрабандным путем. Официально ни одна вакцина от COVID-19, ни от одного производителя, в Украину не поступала и не зарегистрирована", – заявил министр здравоохранения, пишет Страна.

Вакцина от коронавируса для Украины – о чем ранее сообщал Главред:

  • 31 декабря президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт, не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.
  • 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
  • В свободной продаже вакцина против коронавирусной инфекции появится, скорее всего, не раньше осени 2021 года.
  • В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

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