Тайная вакцинация от COVID-19: в СБУ раскрыли неожиданные детали

СБУ расследует факт незаконного ввоза препаратов в Украину / Reuters

В Службе безопасности Украины отреагировали на информацию о тайном ввозе в Украину вакцины от коронавируса.

Как рассказали в пресс-службе СБУ Суспильному, расследуется факт ввоза и хранения ядовитых веществ под видом вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

В спецслужбе отметили, что незаконными действиями занималась группа лиц, возбуждено уголовное дело.

"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускали ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", — говорится в сообщении.

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Дело возбуждено по ч.3 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса.

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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине: