Тьма госпитализаций и смертей: коронавирус в Украине не сбавляет оборотов

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 47 942 человека. За сутки умерли еще 322 пациента.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 6796 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 2197 человек с диагнозом COVID-19.
По состоянию на утро субботы, 15 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 150 244, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 47 942 человека. За сутки умерли еще 322 пациента.
За сутки выздоровели - 17 202 человека, всего за время пандемии 1 849 803.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
Степанов уточнил, что за сутки 14 мая в Украине 23 638 человек сделали прививку против COVID-19.
Читайте такжеВ США выяснили, какая вакцина наиболее эффективна при COVID-19Всего 936 499 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 13 661 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев - 544 случая / 1652 прививки;
- Винницкая область - 141 случай / 894 прививки;
- Волынская область - 206 случаев / 742 прививки;
- Днепропетровская область - 518 случаев / 1817 прививок;
- Донецкая область - 480 случаев / 1174 прививки;
- Житомирская область - 140 случаев / 926 прививок;
- Закарпатская - 97 случаев / 1085 прививок;
- Запорожская область - 342 случая / 1021 прививки;
- Ивано-Франковская область - 115 случаев / 1378 прививок;
- Киевская область - 318 случаев / 678 прививок;
- Кировоградская область - 95 случаев / 488 прививок;
- Луганская область - 159 случаев / 593 прививки;
- Львовская область - 432 случая / 2026 прививок;
- Николаевская область - 212 случаев / 617 прививок;
- Одесская область - 351 случай / 1364 прививки;
- Полтавская область - 298 случаев / 1512 прививок;
- Ровенская область - 353 случая / 874 прививки;
- Сумская область - 190 случаев / 339 прививок;
- Тернопольская область - 153 случая / 688 прививок;
- Харьковская область - 630 случаев / 620 прививок;
- Херсонская область - 186 случаев / 511 прививок;
- Хмельницкая область - 192 случая / 1038 прививок;
- Черкасская область - 345 случаев / 417 прививок;
- Черновицкая область - 88 случаев / 590 прививок;
- Черниговская область - 211 случаев / 594 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
- Красная зона карантина в Украине "исчезла" – 8 мая из нее вышла последняя Сумская область.