Тьма госпитализаций и смертей: коронавирус в Украине не сбавляет оборотов

Тьма госпитализаций: коронавирус в Украине снова входит в раж / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 6796 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 2197 человек с диагнозом COVID-19.

По состоянию на утро субботы, 15 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 150 244, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 47 942 человека. За сутки умерли еще 322 пациента.

За сутки выздоровели - 17 202 человека, всего за время пандемии 1 849 803.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Степанов уточнил, что за сутки 14 мая в Украине 23 638 человек сделали прививку против COVID-19.

Читайте такжеВ США выяснили, какая вакцина наиболее эффективна при COVID-19Всего 936 499 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 13 661 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 544 случая / 1652 прививки;

Винницкая область - 141 случай / 894 прививки;

Волынская область - 206 случаев / 742 прививки;

Днепропетровская область - 518 случаев / 1817 прививок;

Донецкая область - 480 случаев / 1174 прививки;

Житомирская область - 140 случаев / 926 прививок;

Закарпатская - 97 случаев / 1085 прививок;

Запорожская область - 342 случая / 1021 прививки;

Ивано-Франковская область - 115 случаев / 1378 прививок;

Киевская область - 318 случаев / 678 ​​прививок;

Кировоградская область - 95 случаев / 488 прививок;

Луганская область - 159 случаев / 593 прививки;

Львовская область - 432 случая / 2026 прививок;

Николаевская область - 212 случаев / 617 прививок;

Одесская область - 351 случай / 1364 прививки;

Полтавская область - 298 случаев / 1512 прививок;

Ровенская область - 353 случая / 874 прививки;

Сумская область - 190 случаев / 339 прививок;

Тернопольская область - 153 случая / 688 прививок;

Харьковская область - 630 случаев / 620 прививок;

Херсонская область - 186 случаев / 511 прививок;

Хмельницкая область - 192 случая / 1038 прививок;

Черкасская область - 345 случаев / 417 прививок;

Черновицкая область - 88 случаев / 590 прививок;

Черниговская область - 211 случаев / 594 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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