Толкучка в метро и маршрутках: как в Киеве работает транспорт во время жесткого карантина

В метро и маршрутных автобусах столицы образовались большие скопления людей.
В Украине после введения "локдауна" в работе общественного транспорта замечены нарушения карантинных ограничений.
Кого и как везут маршрутки во время локдауна
В Киеве в маршрутных микроавтобусах осуществляется перевозка стоячих пассажиров, которые толпятся в проходах между рядами сидений, пишет Сегодня.
В частности, 11 января, такие нарушения замечены на маршрутах с Левого берега, Академгородка и в центре столицы.
Водители "идут навстречу" киевлянам, хотя им разрешили работать с ограничениями "оранжевой" зоны – можно перевозить пассажиров только в пределах количества сидячих мест.
Как в Киеве работает метро во время жесткого карантина
В свою очередь, как пишет издание Strana.ua, в метрополитене Киева уже замечены большие скопления людей.
На станции Вокзальная у входа перед турникетами образовалась небольшая тянучка. Людей достаточно много, на эскалаторе занята каждая ступенька.
Отмечается, что в вагоне метро нет свободных мест. Люди стоят вплотную друг к другу. Все пассажиры метрополитена в масках, за соблюдением этой нормы следят тщательно.
В то же время, контролер проверяет их наличие еще возле турникета, если кто-то хочет пройти без маски, его не пропускают. Также у входа в метро дежурит наряд полиции, сотрудники следят за общественным порядком и соблюдением карантинных ограничений.
Большие скопления людей замечены утром в понедельник и на пересадочном узле между станциями Театральная и Золотые ворота. Периодически образовывается тянучка из-за плохой пропускной способности эскалаторов - по два в каждое направление, добавляют авторы материала.
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Ужесточение карантина в Украине:
- В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
- В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
- Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
- Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
- Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
- Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
- Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
- Продолжит работать общественный транспорт.