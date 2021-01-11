Толкучка в метро и маршрутках: как в Киеве работает транспорт во время жесткого карантина

В метро Киева много пассажиров, несмотря на локдаун / strana.ua

В Украине после введения "локдауна" в работе общественного транспорта замечены нарушения карантинных ограничений.

Кого и как везут маршрутки во время локдауна

В Киеве в маршрутных микроавтобусах осуществляется перевозка стоячих пассажиров, которые толпятся в проходах между рядами сидений, пишет Сегодня.

В частности, 11 января, такие нарушения замечены на маршрутах с Левого берега, Академгородка и в центре столицы.

Водители "идут навстречу" киевлянам, хотя им разрешили работать с ограничениями "оранжевой" зоны – можно перевозить пассажиров только в пределах количества сидячих мест.

/ Сегодня

Как в Киеве работает метро во время жесткого карантина

В свою очередь, как пишет издание Strana.ua, в метрополитене Киева уже замечены большие скопления людей.

На станции Вокзальная у входа перед турникетами образовалась небольшая тянучка. Людей достаточно много, на эскалаторе занята каждая ступенька.

Отмечается, что в вагоне метро нет свободных мест. Люди стоят вплотную друг к другу. Все пассажиры метрополитена в масках, за соблюдением этой нормы следят тщательно.

/ strana.ua

В то же время, контролер проверяет их наличие еще возле турникета, если кто-то хочет пройти без маски, его не пропускают. Также у входа в метро дежурит наряд полиции, сотрудники следят за общественным порядком и соблюдением карантинных ограничений.

Большие скопления людей замечены утром в понедельник и на пересадочном узле между станциями Театральная и Золотые ворота. Периодически образовывается тянучка из-за плохой пропускной способности эскалаторов - по два в каждое направление, добавляют авторы материала.

/ strana.ua

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Ужесточение карантина в Украине: