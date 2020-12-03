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Локдаун и остановка транспорта в Украине: в Раде объяснили ситуацию

3 декабря 2020, 05:32

В случае усиления карантина в Украине будут закрыть все объекты, кроме критической инфраструктуры, утверждает Михаил Радуцкий.

Транспорт
Во время локдауна в Украине транспорт должен быть закрыт - нардеп / УНИАН

Если карантин в Украине ужесточат, в стране будут работать только объекты критической инфраструктуры. Власти обеспечат работу служебного транспорта, чтобы люди смогли добираться на рабочие места. Усиление противоэпидемиологических мероприятий возможно в том случае, если появятся сигналы, которые покажут, что медицинская система не справляется с эпидемией COVID-19.

Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат от фракции Слуга народа Михаил Радуцкий в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с карантином на территории страны.

По его словам, тотальный локдаун предполагает работу атомных электростанций, больниц, аптек и небольших магазинов. Все остальные объекты должны быть закрыты. Это также касается торгово-развлекательных центров и проведения массовых мероприятий.

"Работать на работе можно будет только дистанционно. Кроме критической инфраструктуры - атомная электростанция, больница, аптеки, маленькие магазины - все остальное должно быть закрыто", - сказал Радуцкий.Читайте такжеЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию

Пассажирские перевозки ограничат – будет работать только служебный транспорт. Международное авиасообщение закрывать не планируют.

"Транспорт должен быть закрыт, кроме служебного транспорта, чтобы люди могли добраться на работу", - отметил нардеп.

Также он подчеркнул, что первым сигналом для властей в вопросе введения тотального локдауна в Украине станет рост заполненности коек для пациентов с COVID-19. Тогда нужно будет принимать серьезные меры, иначе существует риск того, что медицинская система не справится с нагрузкой.

Карантин в Украине

Верховная Рада общественный транспорт Михаил Радуцкий коронавирус в Украине карантин в Украине
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