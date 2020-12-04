Тотальный карантин в Украине: Кабмин объявил важную дату

Правительство согласовало вопросы ужесточения карантина в Украине.
Кабинет министров 9 декабря объявит о мерах, которые будут действовать на территории страны после усиления карантина в Украине.
Как заявил глава правительства Денис Шмыгаль, власти уже согласовали ряд противоэпидемиологических мероприятий, о которых объявят украинцам на следующей неделе.
"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря", - цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.Читайте такжеЖесткий карантин и остановка транспорта: в Кабмине раскрыли планы
Карантин в Украине
- На территории страны действует общенациональный карантин до 31 декабря 2020 года.
- Источники СМИ в правительстве и Офисе президента говорят о том, что жесткого карантина в стране может и не быть. Власти планируют ввести усиленные карантинные меры с 2 по 23 января.
- Другие источники в Кабмине утверждали, что тотальный карантин в стране не планируют вводить до Нового года.
- Председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявлял, что в случае введения жестких противоэпидемиологических мер в Украине закроют все объекты, кроме критической инфраструктуры, а работу общественного транспорта существенно ограничат.
- 4 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицинская система Украины справляется с нагрузкой, поэтому в декабре нет смысла усиливать карантин. Однако уже с начала января ведомство будет рекомендовать правительству ввести тотальный локдаун на территории страны сроком на три недели.
Автор: Андрей Ганжа