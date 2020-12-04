Тотальный карантин в Украине: Кабмин объявил важную дату

Полный перечень ограничительных мер на период усиленного карантина в Украине объявим 9 декабря - Шмыгаль / УНИАН

Кабинет министров 9 декабря объявит о мерах, которые будут действовать на территории страны после усиления карантина в Украине.

Как заявил глава правительства Денис Шмыгаль, власти уже согласовали ряд противоэпидемиологических мероприятий, о которых объявят украинцам на следующей неделе.

"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря", - цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.Читайте такжеЖесткий карантин и остановка транспорта: в Кабмине раскрыли планы

Карантин в Украине