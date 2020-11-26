Тотальный карантин в Украине: в Кабмине назвали три вероятных сценария

Наиболее щадящий вариант тотального карантина в Украине - ограничения на 2-3 недели с 29 декабря / УНИАН

Кабинет министров рассматривает три сценария ужесточения карантина в Украине. Наиболее щадящий вариант предусматривает ограничение работы некоторых предприятий на 3 недели с 29 декабря. Однако при условии ухудшения ситуации с COVID-19 украинцев ждет тотальное усиление карантинных мер уже на следующей неделе.

Как рассказали собеседники издания LIGA.net в украинском правительстве, власти рассматривают именно такие приоритетные варианты усиления карантина в Украине.

Первый вариант

Жесткий карантин на территории страны могут ввести уже на следующей неделе в том случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. При таком развитии событий власти запустят тотальные карантинные меры уже со следующей недели – сразу после принятия законов, гарантирующих финансовую поддержку бизнесу. Длиться такой карантин может от 2 недель до конца новогодних праздников. Это крайний вариант, который рассматривает Кабмин.

Второй вариант

В качестве альтернативы правительство раздумывает над введением карантина не ранее 15 декабря и до окончания рождественских праздников. В таком случае бизнес сможет заранее подготовиться к противоэпидемиологическим мерам. Такой вариант является наиболее вероятным и оптимальным, но ситуация зависит от статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией.Читайте такжеТотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление

Третий вариант

Это наиболее щадящий вариант, согласно которому ряд субъектов предпринимательской деятельности прекратят работу с 29 декабря на срок от 2 до 3 недель. Как полагают в Кабмине, бизнес в таком случае сможет спокойно справиться с карантинными мероприятиями и успешно завершить свои дела до конца года.

Карантин в Украине