Тотальный локдаун и вопрос транспорта в Украине: врач назвала главную проблему

Организовать работу общественного транспорта в условиях локдауна в Украине - практически невозможно, - врач / УНИАН

Тотальный карантин в Украине нужно запускать как можно скорее, причем не на три недели, а на гораздо более длительный срок. Однако такие меры, безусловно, могут катастрофически отразиться на экономике, поэтому государство ищет оптимальное решение вопроса. Серьезной проблемой станет и работа транспорта, движение которого следует организовать в условиях сложившихся реалий.

Об этом заявила врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с возможным усилением противоэпидемиологических мероприятий на территории страны.

По ее словам, в процессе организации работы пассажирских перевозок нужно разграничить транспортные потоки. В первую очередь транспортом должны пользоваться работники критической инфраструктуры и те люди, которые не могут работать удаленно. Для пожилых людей следует установить специальное время, когда им можно пользоваться общественным транспортом.Читайте такжеЛокдаун и остановка транспорта в Украине: в Раде объяснили ситуацию

"Конечно, это очень сложная организационная работа в условиях нашего отношения — разгильдяйства и хаотичности. Это почти невозможно. И, к сожалению, так оно и будет. Особенно это касается частных перевозчиков, маршруток и так далее", - отметила Менжулина.

Что касается ужесточения карантина в Украине, врач считает, что такие меры нужно принимать как можно скорее. Однако в таком случае будут последствия для экономики страны.

"Как врач я бы локдаун вводила прямо завтра и не на три недели, а гораздо дольше. Как человек я понимаю, что это смертельный выстрел в экономику, в финансовое положение людей и так далее. Это очень сложный вопрос. Посмотрим, будут ли вводить полумеры, которые приведут к полупоследствиям, либо будут более жесткие меры", - подчеркнула инфекционист Евгения Менжулина.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине в декабре: Зеленский объяснил ситуацию

Карантин в Украине