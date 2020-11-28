Тотальный локдаун в Украине: у Зеленского раскрыли план помощи бизнесу

Власть не намерена поднимать налоги в условиях локдауна в Украине, утверждают в Офисе президента.
Власть разработала три блока поддержки бизнеса в условиях ужесточения карантина в Украине. Налоги для бизнеса повышаться не будут – для определенных сфер предпринимательской деятельности их снизят. Инициативы, которые касаются выплат предпринимателям, предприятиям и наемным работникам, намерены обсудить в парламенте.
Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 27 ноября.
По ее словам, власти не планируют повышать налоги для бизнеса, а некоторые сферы ждет снижение налоговых выплат.
"Наоборот, для некоторых направлений мы их снизили. Например, для креативных индустрий", - отметила Ковалив.
Также власти планируют запустить три масштабных блока поддержки бизнеса, которые планируют обсудить в субботу, 28 ноября с лидерами парламентских фракций и главой правительства.Читайте такжеУкраину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решения
Ковалив подтвердила, что работники закрывшихся на время тотального карантина предприятий получат компенсацию в размере 8 тысяч гривен.
Компенсации на своих работников получат предприниматели, чей бизнес продолжает работу в полноценном или ограниченном режиме.
При условии остановки работы предприятия получат компенсацию, равную сумме налогов на зарплату за один месяц.
"Первое – это работникам, непосредственно людям, которые работают на предприятиях, которые могут быть закрыты полностью при введении локдауна, каждый из них получит по 8 тысяч гривен. Второе – непосредственно предпринимателям, которые будут работать или будут вынуждены сократить свое время, такие предприятия также получат помощь на своих работников. И третье – собственно предприятия, которые также возможно остановятся, если будет введен локдаун, получат компенсацию, которая равна сумме оплаченных налогов на заработную плату за месяц", - подчеркнула Юлия Ковалив.
Карантин в Украине
- Президент Владимир Зеленский 24 ноября выступил с видеообращением к народу, в котором пообещал внести в Раду законопроекты о помощи бизнесу в связи с усилением карантинных мероприятий. По словам гаранта, предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен компенсации.
- 26 ноября три соответствующих законопроекта под №4429, №4430 и №4431 были зарегистрированы в Верховной Раде. Инициативы уже рассматриваются профильными комитетами.
- Глава Минздрава Максим Степанов допустил ужесточение карантина в Украине в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В таком случае по всей территории страны будет действовать локдаун, как это было весной.
- При этом Степанов утверждает, что останавливать работу общественного транспорта в условиях жесткого карантина власти не планируют.