Тотальный локдаун в Украине: у Зеленского раскрыли план помощи бизнесу

Власти обещают помощь предпринимателям в условиях карантина / УНИАН

Власть разработала три блока поддержки бизнеса в условиях ужесточения карантина в Украине. Налоги для бизнеса повышаться не будут – для определенных сфер предпринимательской деятельности их снизят. Инициативы, которые касаются выплат предпринимателям, предприятиям и наемным работникам, намерены обсудить в парламенте.

Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 27 ноября.

По ее словам, власти не планируют повышать налоги для бизнеса, а некоторые сферы ждет снижение налоговых выплат.

"Наоборот, для некоторых направлений мы их снизили. Например, для креативных индустрий", - отметила Ковалив.

Также власти планируют запустить три масштабных блока поддержки бизнеса, которые планируют обсудить в субботу, 28 ноября с лидерами парламентских фракций и главой правительства.Читайте такжеУкраину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решения

Ковалив подтвердила, что работники закрывшихся на время тотального карантина предприятий получат компенсацию в размере 8 тысяч гривен.

Компенсации на своих работников получат предприниматели, чей бизнес продолжает работу в полноценном или ограниченном режиме.

При условии остановки работы предприятия получат компенсацию, равную сумме налогов на зарплату за один месяц.

"Первое – это работникам, непосредственно людям, которые работают на предприятиях, которые могут быть закрыты полностью при введении локдауна, каждый из них получит по 8 тысяч гривен. Второе – непосредственно предпринимателям, которые будут работать или будут вынуждены сократить свое время, такие предприятия также получат помощь на своих работников. И третье – собственно предприятия, которые также возможно остановятся, если будет введен локдаун, получат компенсацию, которая равна сумме оплаченных налогов на заработную плату за месяц", - подчеркнула Юлия Ковалив.

Карантин в Украине