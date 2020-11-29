Трагедия на Львовщине: известны подробности смерти двух пациентов после отключения электричества

Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал подробности трагического инцидента, который произошел в Жовковской районной больнице, когда в реанимации умерли двое больных коронавирусом пациента.
По его словам, двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, когда в отделении выключились аппараты искусственной вентиляции легких, передает Украинская правда.
Света в больнице не было около часа. Когда электроэнергия исчезла, то генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти.
"Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации", - сказал Тимошенко.
Как ранее сообщал Главред, по факту инцидента в больнице на Львовщине возбуждено уголовное производство по статьям Служебная халатность и Убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины.
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Напомним:
- Волонтер Дана Яровая сообщила, что в COVID-больнице в Белой Церкви якобы умер мужчина, который пожертвовал свою долю кислорода сыну, также госпитализированному с коронавирусом. Волонтер написала, что из-за нехватки кислорода в больнице пациентам позволяют подышать кислородом 15 минут в день.
- Позже министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о мужчине, который якобы умер от коронавируса в больнице Киевской области из-за того, что отдал свою порцию кислорода сыну.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что в Украине нет проблем с обеспечением кислородом больных коронавирусом. В то же время, по его словам, есть проблемы, связанные с логистикой и техническим обеспечение медучреждений.