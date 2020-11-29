УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Трагедия на Львовщине: известны подробности смерти двух пациентов после отключения электричества

29 ноября 2020, 14:52

Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков.

коронавирус,лечение
После отключения света в больнице генераторы не включились / Reuters

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал подробности трагического инцидента, который произошел в Жовковской районной больнице, когда в реанимации умерли двое больных коронавирусом пациента.

По его словам, двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, когда в отделении выключились аппараты искусственной вентиляции легких, передает Украинская правда.

Света в больнице не было около часа. Когда электроэнергия исчезла, то генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти.

"Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации", - сказал Тимошенко.

Как ранее сообщал Главред, по факту инцидента в больнице на Львовщине возбуждено уголовное производство по статьям Служебная халатность и Убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины.

Читайте также"Эпический фейл": инфекционист рассказал, что не так с тестированием на COVID-19 в Украине

Напомним:

  • Волонтер Дана Яровая сообщила, что в COVID-больнице в Белой Церкви якобы умер мужчина, который пожертвовал свою долю кислорода сыну, также госпитализированному с коронавирусом. Волонтер написала, что из-за нехватки кислорода в больнице пациентам позволяют подышать кислородом 15 минут в день.
  • Позже министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о мужчине, который якобы умер от коронавируса в больнице Киевской области из-за того, что отдал свою порцию кислорода сыну.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что в Украине нет проблем с обеспечением кислородом больных коронавирусом. В то же время, по его словам, есть проблемы, связанные с логистикой и техническим обеспечение медучреждений.

полиция реанимация Львовская область коронавирус новости Украины Кирилл Тимошенко коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Трагедия на Львовщине: известны подробности смерти двух пациентов после отключения электричества». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавирусаКитайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдаунаГолодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна "Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун"Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун Украину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решенияУкраину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решения «Мы в з*днице»: эпидемиолог резко обратился к политикам из-за локдауна"Мы в з*днице": эпидемиолог резко обратился к политикам из-за локдауна
Следующий материал

Последние новости

15:08
В Ереване анонсировали новую войну с Баку и назвали причину поражения в Карабахе
15:07
Кабмин может ввести в Украине "интеллектуальный локдаун" - Арахамия Видео
14:54
Триумф The Last of Us Part II: названы победители престижной премии Golden Joystick Awards 2020
14:52
Трагедия на Львовщине: известны подробности смерти двух пациентов после отключения электричества Видео
14:46
Человечество рискует проиграть: ученый дал пугающий прогноз о борьбе с COVID-19 Видео
Реклама
14:16
"Эпический фейл": инфекционист рассказал, что не так с тестированием на COVID-19 в Украине Видео
13:55
Худший сценарий: в Слуге народа назвали главное условие введения локдауна Видео
13:54
Названа официальная причина смерти Шона Коннери Видео
13:35
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
13:34
Во 2-ом сезоне сериала Ведьмака от Netflix появится любимица фанатов
13:26
Иран пошел на радикальные меры из-за убийства руководителя ядерной программы Видео
13:17
Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу Видео
13:12
Стрельба и газ в людей: в Беларуси силовики пошли в атаку на протестующих Видео
12:57
Эксперт назвал условие разрыва России изнутри
12:55
Удар по "кошельку": Тихановская раскрыла новый план свержения Лукашенко Видео
12:39
Астролог назвал взрывоопасный знак Зодиака Видео
12:36
Мелания Трамп решила написать книгу Видео
12:36
Были на аппаратах ИВЛ: на Львовщине двое пациентов с COVID-19 умерли из-за отсутствия электричества Видео
12:34
Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты Видео
12:27
Инфекционист объяснил неизбежность локдауна и предупредил о коллапсе в больницах Видео
Реклама
12:24
Будьте бдительны – в Сети уже мелькают спойлеры Resident Evil 8
12:03
В Украину идут ночные морозы: появился прогноз погоды на неделю Видео
11:54
Нападение в прямом эфире: в полиции раскрыли подробности атаки на журналистку в Киеве Видео
11:54
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
11:49
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
11:44
Мечта интроверта: команда энтузиастов представила защитную маску в стиле Daft Punk Видео
11:40
Эксперты ВОЗ начали искать корни коронавируса в Италии Видео
11:39
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
11:27
Ввод войск РФ в Беларусь: Тихановская оценила сценарий агрессии Москвы Видео
11:20
Гороскоп на 29 ноября для всех: кто пригрел вредителя Видео
11:07
Чем закончатся протесты в Беларуси: военный эксперт дал прогноз Видео
10:58
В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19 Видео
10:49
Авторы Cyberpunk 2077 подготовили приятную "плюшку" для владельцев консолей нового поколения
10:48
Чего Украине и миру ждать от новой администрации Байдена мнение
10:31
Популярный продукт провоцирует рак – врач
10:19
Пульмонолог рассказала, когда можно лечить COVID-19 дома Видео
10:14
Не спешите с покупкой – в Сети назвали дату выхода бюджетной PS5
09:50
Лечение COVID-19 антибиотиками: врач предупредил о смертельных последствиях Видео
09:39
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
09:26
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в Звездных войнах Видео
Реклама
09:15
Как избавиться от прыщей в домашних условиях: советы, которые работают Видео
09:07
Введение и отмена локдауна: в Слуге народа озвучили условия Видео
09:04
Смертность 40%: врач заявил, что мир находится в шаге от новой эпидемии Видео
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19 Видео
08:35
Новый локдаун - выбор в пользу падения экономики вместо роста смертей мнение
08:32
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
08:20
COVID-19 в Киеве установил новый антирекорд: опубликованы свежие данные Видео
08:11
Коронавирус в Украине 29 ноября – за сутки выявили еще почти 13 тысяч больных Видео
07:53
Байден впервые после Буша поселит в Белом доме кота Видео
07:29
В России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войну Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять