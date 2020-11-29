Трагедия на Львовщине: известны подробности смерти двух пациентов после отключения электричества

После отключения света в больнице генераторы не включились / Reuters

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал подробности трагического инцидента, который произошел в Жовковской районной больнице, когда в реанимации умерли двое больных коронавирусом пациента.

По его словам, двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, когда в отделении выключились аппараты искусственной вентиляции легких, передает Украинская правда.

Света в больнице не было около часа. Когда электроэнергия исчезла, то генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти.

"Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации", - сказал Тимошенко.

Как ранее сообщал Главред, по факту инцидента в больнице на Львовщине возбуждено уголовное производство по статьям Служебная халатность и Убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины.

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Напомним: