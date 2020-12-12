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Трамп заявил, что вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа

12 декабря 2020, 07:27
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Президент США подчеркнул, что благодаря вакцине удастся вернуться к нормальной жизни.

Трамп
Трамп заявил, что в США начинают вакцинацию от коронавируса / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna и заявил о старте вакцинации от коронавируса.

"Pfizer и Moderna объявили, что их вакцины эффективны приблизительно на 95%, далеко за пределами ожиданий, эти вакцины также очень безопасны", - сообщил Трамп на своей странице в Twitter.

По словам американского президента, по итогам прошедших испытаний обе вакцины преодолели "золотой стандарт безопасности", а Соединенные Штаты Америки стали "первой страной, создавшей безопасную вакцину".

"Я горд сообщить, что мы обеспечили возможность того, чтобы эта вакцина была бесплатной для всех американцев", - добавил президент.

Также Трамп рассказал о начале вакцинации. По его словам, "первая вакцинация произойдет меньше, чем через 24 часа".

Президент США уточнил, что поставки вакцины в различные штаты уже начались.

"Пандемия, может, и началась в Китае, но мы завершим ее прямо здесь, в Америке", - особо отметил Трамп.

Также Трамп подчеркнул, что благодаря вакцине удастся вернуться к нормальной жизни.

Добавим, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в пятницу, 11 декабря, одобрило вакцину, созданную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Компания Moderna также подала заявку FDA на лицензирование для экстренного использования.

Президент США тоже по этому поводу высказался.

"У меня действительно хорошие новости, сегодня наша страна добилась медицинского чуда, за девять месяцев мы смогли получить безопасную вакцину… Я счастлив сообщить, что FDA одобрило вакцину Pfizer", - сказал Трамп в обращении, видео которого опубликовано в его Twitter.

Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.
  • Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.
  • 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
  • 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
  • Ученые заявили, что вакцина от коронавируса, созданная американской биотехнологической компанией Moderna, может обеспечить иммунитет от заболевания по крайней мере на три месяца.

Видео новая вакцина

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