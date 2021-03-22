Транспорт в красной зоне: Кабмин переложил ответственность на регионы

В Украине изменен порядок работы транспорта в красной зоне карантина / УНИАН

В понедельник, 22 марта, в Украине изменен порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области будут самостоятельно принимать решение о карантинных ограничений на автотранспорте и дорогах в регионах "красной" зоны", - сказал Криклий в Telegram.

Исключение составляют:

транзитные перевозки;

перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Также отдельным решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет вводиться запрет на посадку пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

В компании Укрзализцыця после решения Кабмина заявили, что действующее расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки / посадки по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта. В частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем Укрзализныця сообщит дополнительно.

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