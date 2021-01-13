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Третьей волны COVID-19 может не быть: врач назвал условие

13 января 2021, 06:01
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Тарас Жиравецкий сравнил коронавирус с испанским гриппом.

коронавирус,вакцина
Ключевое значение имеет вакцина против коронавируса / Reuters

Медик и руководитель Львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий предположил, что третьей волны коронавируса может и не быть.

Об этом он рассказал в интервью ТСН и объяснил причину.

Жиравецкий предложил "разобрать коронавирус как испанский грипп".

"Во время второй волны болеют примерно 35-40% населения, во время первой - 10%, то есть вместе 50%. И если вакцина нам что-то даст, потому что во время "испанки" ее не было, то тогда, возможно, третьей волны и не будет", - считает врач.

Если вакцина не сработает, как ожидается, то нас ждет третья волна коронавируса.

"И последний вопрос, конечно уже будет тогда заключаться в мутациях. Этот вопрос уже тогда все будут поднимать, потому что сейчас просто никто не хочет нагнетать ситуацию. Ведь если вирус еще где-то мутирует, то может быть продолжение всей этой эпопеи в мировом масштабе", - резюмировал Жиравецкий.

Читайте такжеУченые выяснили, почему вирус-"мутант" более заразен

Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
  • Мутировавший COVID-19 связали с неким пациентом из Кента. Считается, что это первый случай появления в мире нового штамма коронавируса.
  • По данным ВОЗ, "британский" штамм коронавируса добрался уже в 41 страну мира.
  • Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
  • Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
  • Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-"мутант" более склонен к заражению детей.

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