Третьей волны COVID-19 может не быть: врач назвал условие

Ключевое значение имеет вакцина против коронавируса / Reuters

Медик и руководитель Львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий предположил, что третьей волны коронавируса может и не быть.

Об этом он рассказал в интервью ТСН и объяснил причину.

Жиравецкий предложил "разобрать коронавирус как испанский грипп".

"Во время второй волны болеют примерно 35-40% населения, во время первой - 10%, то есть вместе 50%. И если вакцина нам что-то даст, потому что во время "испанки" ее не было, то тогда, возможно, третьей волны и не будет", - считает врач.

Если вакцина не сработает, как ожидается, то нас ждет третья волна коронавируса.

"И последний вопрос, конечно уже будет тогда заключаться в мутациях. Этот вопрос уже тогда все будут поднимать, потому что сейчас просто никто не хочет нагнетать ситуацию. Ведь если вирус еще где-то мутирует, то может быть продолжение всей этой эпопеи в мировом масштабе", - резюмировал Жиравецкий.

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