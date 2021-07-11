Третья доза будет: Pfizer сообщит о необходимости еще одного укола - WP

Pfizer сообщит о необходимости еще одного укола / Reuters

Корпорация Pfizer, разработавшая вакцину от коронавируса совместно с партнером из ФРГ BioNTech скоро объявит о необходимости третьей дозы препарата для более устойчивого иммунитета. Речь идет о бустерной дозе вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после первой.

Как сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники издания, от нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов.

"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - говорится в материале.

Издание пишет, что Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости этой бустерной прививки.

В нем, по словам собеседников издания, примет участие в том числе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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Вакцина против коронавруса Pfizer – о чем сообщалось ранее:

Компании Pfizer и BioNTech в ближайшее время предложат Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскому агентства лекарственных средств (EMA) одобрить использование третьей дозы вакцины от COVID-19 в качестве "бустера". Ученые пришли к выводу, что третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.

В сюжете ТСН можете подробнее узнать о третьей дозе вакцины против коронавруса Pfizer:

Также ранее Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) обнаружил возможную связь между очень редким воспалением сердца и вакцинами против COVID-19 от Pfizer и Moderna.