Третья доза COVID-вакцины: в США оценили необходимость укола-усилителя

В США оценили необходимость третьего укола вакцины / Фото Reuters

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи прокомментировал необходимость введения третьей дозы вакцины от коронавируса.

Как сообщил он в интервью CNN, пока нет необходимости вводить американцам третью дозу вакцины от коронавируса.

По его словам, американцы не нуждаются в уколе-усилителе вакцины от COVID-19.

"Опираясь на информацию, которую мы имеем, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Федеральная Администрация США по контролю за продуктами и лекарствами заявляют, что мы не должны давать людям "третий" укол вакцины, усилитель, который добавляют к вакцине из двух доз или одной дозы", - подчеркнул он.

По словам Фаучи, американские ученые продолжают изучать, нужен ли усилитель вакцины. Он не исключил, что в будущем правительство США может изменить рекомендации.

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"Это не то, что мы говорим: Нет, нам не надо усилитель, и эта история навсегда закончилась", - сказал Фаучи.

Он также добавил: "Когда правительственные организации делают официальные рекомендации, они должны базироваться на информации, которая является основанием, которое доказывает, что нам надо двигаться в этом направлении". Фаучи сказал, что рекомендации некоторых компаний отличаются от того, что официально рекомендует правительство.

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Напомним, ранее сообщалось, что корпорация Pfizer, разработавшая вакцину от коронавируса совместно с партнером из ФРГ BioNTech, скоро объявит о необходимости третьей дозы препарата для более устойчивого иммунитета. Речь идет о бустерной дозе вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после первой.

Ранее Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) обнаружил возможную связь между очень редким воспалением сердца и вакцинами против COVID-19 от Pfizer и Moderna.