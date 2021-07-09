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Третья доза вакцины Pfizer от коронавируса: обнародованы новые данные

9 июля 2021, 17:27
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Pfizer и BioNTech запросят разрешение колоть третью дозу вакцины от коронавируса.

Вакцина Пфайзер (Pfizer)
Pfizer могут колоть от коронавируса три раза / GettyImages

Компании Pfizer и BioNTech в ближайшее время предложат Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскому агентства лекарственных средств (EMA) одобрить использование третьей дозы вакцины от COVID-19 в качестве "бустера".

Как сообщают в компании, они предоставят медицинским регуляторам результаты испытания "бустерного" укола.

Ученые пришли к выводу, что третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.

Сообщается, что спустя полгода после прививки эффективность вакцины в препятствовании заболеванию снижается — притом, что ее эффективность в предотвращении серьезного течения заболеваний остается высокой.

"Исходные данные исследования демонстрируют, что "бустерная" доза, введенная через 6 месяцев после второй дозы, вызывает иммунный ответ с титрами антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух доз", — говорится в совместном заявлении компаний.

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Главного научный сотрудник компании Pfizer Микаэль Дольстен уверен, что "бустерная" доза сможет сохранять высокий уровень эффективности против всех вариантов коронавируса, включая Дельту.

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Как сообщал Главред, в США в штате Мичиган во сне умер 13-летний ребенок, который за несколько дней до этого получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19.

Джейкоб Клиник после прививки почувствовал общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

Специалист по связям с общественностью целевой группы CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) по вакцинации против COVID-19 Марта Шаран заявила, что на данный момент инцидент расследуется. По ее словам, пока расследование не будет завершено, называть конкретную причину смерти преждевременно.

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