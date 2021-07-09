Третья доза вакцины Pfizer от коронавируса: обнародованы новые данные

Pfizer могут колоть от коронавируса три раза / GettyImages

Компании Pfizer и BioNTech в ближайшее время предложат Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскому агентства лекарственных средств (EMA) одобрить использование третьей дозы вакцины от COVID-19 в качестве "бустера".

Как сообщают в компании, они предоставят медицинским регуляторам результаты испытания "бустерного" укола.

Ученые пришли к выводу, что третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.

Сообщается, что спустя полгода после прививки эффективность вакцины в препятствовании заболеванию снижается — притом, что ее эффективность в предотвращении серьезного течения заболеваний остается высокой.

"Исходные данные исследования демонстрируют, что "бустерная" доза, введенная через 6 месяцев после второй дозы, вызывает иммунный ответ с титрами антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух доз", — говорится в совместном заявлении компаний.

Реклама

Главного научный сотрудник компании Pfizer Микаэль Дольстен уверен, что "бустерная" доза сможет сохранять высокий уровень эффективности против всех вариантов коронавируса, включая Дельту.

Читайте такжеВ Pfizer отреагировали на смерть украинца после прививки от COVID-19 препаратом компании

Как сообщал Главред, в США в штате Мичиган во сне умер 13-летний ребенок, который за несколько дней до этого получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19.

Джейкоб Клиник после прививки почувствовал общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

Специалист по связям с общественностью целевой группы CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) по вакцинации против COVID-19 Марта Шаран заявила, что на данный момент инцидент расследуется. По ее словам, пока расследование не будет завершено, называть конкретную причину смерти преждевременно.