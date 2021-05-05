Три области Украины выйдут из красной зоны карантина

Харьковщина, Хмельнитчина и Черниговщина покинут красную зону карантина / УНИАН

Красная зона карантина в Украине, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, серьезно уменьшится с четверга, 6 мая, – ее покинут три области.

Из красной зоны выйдут Черниговская, Хмельницкая и Харьковская области, поделился министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Чиновник добавил, что Черниговщина попадет в оранжевую зону, а Харьковщина и Хмельнитчина – в желтую.

"Сегодня (5 мая – Ред.) cостоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций... решила отменить... красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей…", – сообщил член правительства.

Карантин в Украине и карантинные зоны – что нужно знать

В нашей стране карантин из-за COVID-19 начал действовать с 12 марта прошлого года. Сначала ограничительные меры были общенациональными, а позже карантин сделали адаптивным.

Во время адаптивного карантина судьба ограничительных мер находится в руках местных властей. Украина поделена на четыре зоны – красную, оранжевую, желтую и зеленую.

В красной зоне самые строгие карантинные ограничения, а в зеленой – самые слабые. Зеленых зон пока в нашей стране нет.

По состоянию на среду, 5 мая 2021 года, в красной зоне находятся такие области Украины:

Харьковская;

Хмельницкая;

Черниговская;

Запорожская;

Полтавская;

Сумская.

В оранжевой зоне Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне карантина Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.