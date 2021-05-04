Турция ужесточает локдаун с 7 мая: как коснется туристов

Локдаун в Турции усиливают с 7 мая: список запретов / 1zoom.ru

Локдаун в Турции решили усилить с 7 мая 2021 года. Новые меры по недопущению распространения COVID-19 частично затронут и туристов.

Как сообщили в МВД Турции 4 мая, новые карантинные запреты касаются продажи товаров в магазинах и супермаркетах. Теперь будет запрещено продавать любые товары, что не входят в список продуктов первой необходимости.

К уже действующему запрету на продажу алкоголя добавляется запрет на продажу:

текстиля,

одежды и аксессуаров,

игрушек,

электроники,

изделий из стекла,

канцтоваров,

автомобильных аксессуаров,

садовых принадлежностей,

инструментов.

В то же время с 7 мая помимо социально значимых продуктов и чистящих средств в магазинах можно будет приобрести косметику и корм для животных.

Локдаун в Турции: новости