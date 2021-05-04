Турция ужесточает локдаун с 7 мая: как коснется туристов

Новые карантинные запреты касаются продажи товаров в магазинах и супермаркетах.
Локдаун в Турции решили усилить с 7 мая 2021 года. Новые меры по недопущению распространения COVID-19 частично затронут и туристов.
Как сообщили в МВД Турции 4 мая, новые карантинные запреты касаются продажи товаров в магазинах и супермаркетах. Теперь будет запрещено продавать любые товары, что не входят в список продуктов первой необходимости.
К уже действующему запрету на продажу алкоголя добавляется запрет на продажу:
- текстиля,
- одежды и аксессуаров,
- игрушек,
- электроники,
- изделий из стекла,
- канцтоваров,
- автомобильных аксессуаров,
- садовых принадлежностей,
- инструментов.
В то же время с 7 мая помимо социально значимых продуктов и чистящих средств в магазинах можно будет приобрести косметику и корм для животных.
Локдаун в Турции: новости
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил полный локдаун в Турции, начиная с 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая (три недели).
- По воскресеньям будет полностью запрещена работа даже продуктовых магазинов.
- Полный локдаун означает комендантский час, запрет выходить на улицу за исключением продуктовых маркетов. Те, кто работают, могут передвигаться только по специальным разрешениям.
- 4 мая стало известно, что в Турции закрыли отель после бурной вечеринки с украинцами без масок. Отель закрыт, у его владельцев отозвали туристический сертификат. Гостей - а это пять сотен человек из стран бывшего СССР - расселили по другим гостиницам.
Автор: Диана Беловодская