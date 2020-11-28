"Тут без вариантов": в Раде дали прогноз насчет локдауна на Новый год

В Украине могут усилить карантин / УНИАН

Народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк рассказал о встрече глав фракций парламента с главой ОП Андреем Ермаком и премьером Денисом Шмыгалем.

Как сообщил он своем Telegram, во время обсуждения был затронут вопрос ведения локдауна на новогодние и рождественские праздники.

По словам нардепа, участникам совещания даже показывали соответствующие графики.

"Есть базовый сценарий, однако все зависит от количества больных. Вопрос чувствительный, поэтому конкретные даты пусть озвучивают в Кабмине. Однако выглядит так, что здесь без вариантов", - написал Железняк.

Напомним, по словам лидера фракции Слуга народа Давида Арахамии, в правительстве заверяют, что в настоящее время оснований для введения в Украине локдауна нет.

Читайте такжеЛокдаун на Новый год: Ляшко дал неожиданный прогноз

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

Локдаун это:

Протокол действий и система ограничительных мер, вводимых с целью сдерживания распространения заболеваемости.

Локдаун обычно запрещает людям свободно посещать или оставлять определенную зону.

Во время локдауна действует режим изоляции населения, ограничивается свобода передвижений и действий в пределах определенной зоны.

Читайте также"Лучший способ": Степанов назвал главную задачу локдауна в Украине

Коронавирус в Украине: