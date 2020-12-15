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Тяжелый COVID-19: в Минздраве рассказали, кого больше всего атакует коронавирус в Украине

15 декабря 2020, 09:33
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Ситуация с коронавирусом достаточно напряженная.

Максим Степанов
В Украине возросло число тяжелобольных COVID-19 среди людей до 40 лет, рассказал Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине увеличилось количество тяжелых случаев заболевания коронавирусом среди населения в возрасте 30-40 лет.

Об этом глава Минздрава заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, в стране по сравнению с прошлой неделей уменьшилось количество госпитализированных почти на тысячу человек.

"У нас действительно увеличилось количество тяжелых больных, процент людей, которые имеют тяжелое течение болезни. Более того, мы говорим о том, что сейчас такой период, когда люди 30-40 лет имеют тяжелое течение болезни. Это все свидетельствует о том, что ситуация достаточно напряженная", – рассказал Степанов.

Также он отметил, что в Украине стало меньше больных с коронавирусом, и ситуация с пандемией стабилизовалась. При этом много зараженных коронавирусом болеют бессимптомно, инфицируя окружающих. В связи с этим было введено скрининговое экспресс-тестирование на антиген, при котором результат известен в течение 15 минут.

"Мы понимаем, что количество больных будет увеличиваться, мы сознательно об этом говорим. Потому что бессимптомных мы не видим", – резюмировал Степанов.

Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По состоянию на утро вторника, 15 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине - 909 082 человека. За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 8416 человек.
  • Коронавирус в Киеве за минувшие сутки диагностировали у 1 559 человек. Общее число зараженных в столице - 93 302.
  • Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что коронавирус все чаще атакует молодых людей. Причем еще два месяца назад в стране не было такого количества тяжелых пациентов в возрасте до 30 лет.
  • Эпидемиолог Андрей Александрин объяснил, есть ли смысл в тестах на антиген к коронавирусу или все же стоит отдавать предпочтение ПЦР-тестам на COVID-19.

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