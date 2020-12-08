Тяжелый удар: последствия COVID-19 будем расхлебывать не один год – эпидемиолог

Эксперт предупредил о тяжелых последствиях коронавируса / Фото Reuters

Эпидемиолог Андрей Александрин спрогнозировал ситуацию после эпидемии коронавируса.

Как рассказал он в эфире канала Украина 24, людям не стоит рассчитывать на уклад, который был до атаки COVID-19.

"Прежней жизни уже не будет, такой, какая она была, по крайней мере, ближайшие полтора года. Нужно учитывать, что у нас идет жесткая антивакцинальная кампания. Те социальные исследования, которые проходят на сегодняшний день, показывают, что население с недоверием относится к вакцинопрофилактике вообще, а к COVID-19 тем более", говорит эксперт.

Он предположил, что если даже вакцина от коронавируса появится осенью 2021 года, то к нормальной жизнедеятельности можно вернуться лишь к июню 2022 года.

"И мы должны быть к этому готовы, потому что не только нужно надеяться на вакцинопрофилактику, но и массово внедрять программы инфекционной безопасности", — добавил Александрин.

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