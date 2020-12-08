Тяжелый удар: последствия COVID-19 будем расхлебывать не один год – эпидемиолог

Прежней жизни уже не будет, подчеркнул Андрей Александрин.
Эпидемиолог Андрей Александрин спрогнозировал ситуацию после эпидемии коронавируса.
Как рассказал он в эфире канала Украина 24, людям не стоит рассчитывать на уклад, который был до атаки COVID-19.
"Прежней жизни уже не будет, такой, какая она была, по крайней мере, ближайшие полтора года. Нужно учитывать, что у нас идет жесткая антивакцинальная кампания. Те социальные исследования, которые проходят на сегодняшний день, показывают, что население с недоверием относится к вакцинопрофилактике вообще, а к COVID-19 тем более", говорит эксперт.
Он предположил, что если даже вакцина от коронавируса появится осенью 2021 года, то к нормальной жизнедеятельности можно вернуться лишь к июню 2022 года.
"И мы должны быть к этому готовы, потому что не только нужно надеяться на вакцинопрофилактику, но и массово внедрять программы инфекционной безопасности", — добавил Александрин.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
- За прошедшие сутки госпитализировали 1 тыс. 037 человек, зафиксировано 145 летальных случаев.
- Медики провели 33 тыс. 502 тестирования, в частности методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621.
- За все время пандемии в Украине зафиксировано 821 947 инфицированных коронавирусом, умерли 13 тыс. 733 человека, выздоровели - 423 тыс. 704.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.