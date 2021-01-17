У 13 израильтян случился лицевой паралич после вакцинации Pfizer

Число подобных случаев может быть больше, отметили в Минздраве.
По меньшей мере у 13 жителей Израиля случился лицевой паралич после вакцинации препаратом Pfizer.
В Минздраве Израиля заявили, что число подобных случаев может быть больше, сообщает WION со ссылкой на израильское издание Ynet.
"По крайней мере 28 часов я ходил с этим [лицевым параличом]. Я не могу сказать, что сейчас всё полностью исчезло, но, кроме этого, у меня не было других симптомов", — рассказал изданию Ynet один из вакцинированных.
При этом Минздрав не видит причин отказываться от следующего этапа вакцинации. Клиники принимают решение о второй дозе индивидуально в каждом случае.
Отметим, Израиль начал кампанию вакцинации против Covid-19 20 декабря 2020 года. Около 72 процентов людей в возрасте 60 лет и старше уже вакцинированы.
Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:
- 14 января в Норвегии после вакцины от коронавируса компании Pfizer скончались 23 человека.
- 28 декабря в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации от нового коронавируса.
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
Автор: Адриана Бубновская