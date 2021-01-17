У 13 израильтян случился лицевой паралич после вакцинации Pfizer / Фото Reuters

По меньшей мере у 13 жителей Израиля случился лицевой паралич после вакцинации препаратом Pfizer.

В Минздраве Израиля заявили, что число подобных случаев может быть больше, сообщает WION со ссылкой на израильское издание Ynet.

"По крайней мере 28 часов я ходил с этим [лицевым параличом]. Я не могу сказать, что сейчас всё полностью исчезло, но, кроме этого, у меня не было других симптомов", — рассказал изданию Ynet один из вакцинированных.

При этом Минздрав не видит причин отказываться от следующего этапа вакцинации. Клиники принимают решение о второй дозе индивидуально в каждом случае.

Отметим, Израиль начал кампанию вакцинации против Covid-19 20 декабря 2020 года. Около 72 процентов людей в возрасте 60 лет и старше уже вакцинированы.

Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее: