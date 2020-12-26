У американского врача возникла серьезная аллергия после прививки вакциной Moderna

До этого случая сообщения о серьезных реакциях были связаны только с вакциной Pfizer.
Вакцина от коронавируса Moderna впервые вызвала аллергическую реакцию. В Бостоне у врача после прививки этой вакциной развилась серьёзная аллергическая реакция. До этого сообщения о серьезных реакциях были связаны только с вакциной Pfizer.
Как сообщает New York Times, научный сотрудник гериатрической онкологии в Бостонском медицинском центре доктор Хоссейн Садрзаде сказал, что почти сразу после вакцинации у него возникла аллергическая реакция: головокружение и учащенное сердцебиение.
Представитель Бостонского медицинского центра Дэвид Кибби заявил, что Садрзаде позволили самостоятельно ввести себе противоаллергический препарат.
Мужчину доставили в отделение неотложной помощи. Кибби заявил, что врача уже выписали.
Отметим, США лидируют по числу случаев заражения коронавирусом – в стране выявили 18,7 миллиона человек, инфицированных коронавирусом. Кроме того, в Соединенных Штатах умерло больше всего людей от последствий болезни – 330 тысяч.
С понедельника, 14 декабря, американцы начали получать прививки вакциной от COVID-19, разработанной компанией Pfizer (США) и ее немецким партнером BioNTech.
Вакцина от коронавируса Moderna – о чем сообщалось ранее:
- 20 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) утвердило вакцину от коронавируса Moderna американского производства.
- Американская биотехнологическая компания Moderna полностью уничтожила 400 тысяч доз недавно произведенной собственной вакцины от коронавируса в связи с проблемами, которые возникли в процессе создания препарата.
- Ученые заявили, что вакцина от коронавируса, созданная американской биотехнологической компанией Moderna, может обеспечить иммунитет от заболевания по крайней мере на три месяца.