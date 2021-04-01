У Кличко назвали условие продления локдауна после 16 апреля

Карантинные ограничения в Киеве могут продлить, подчеркнул Валентин Мондриевский.
Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский прокомментировал ситуацию с ужесточением карантина в столице.
Как подчеркнул он в эфире Громадського радио, не исключено, что после 16 апреля жесткие карантинные ограничения в Киеве могут продлить.
Чиновник говорит, что локдаун после 16 апреля могут продлить, ведь пока нельзя спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.
По его словам, власти понимают негативные последствия ограничений на экономику и бизнес: "Подобные решения — по усилению карантина — сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему".
Замглавы КГГА надеется, что за три недели карантина жесткие ограничения уже начнут давать результаты.
"И мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений", — добавил Мондриевский.
Читайте такжеВ метро Киева назвали ограничения и новые условия работы с 5 апреля
Ужесточение карантина в Киеве:
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.