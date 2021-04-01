У Кличко назвали условие продления локдауна после 16 апреля

В Киеве не исключили продление жесткого карантина / УНИАН

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский прокомментировал ситуацию с ужесточением карантина в столице.

Как подчеркнул он в эфире Громадського радио, не исключено, что после 16 апреля жесткие карантинные ограничения в Киеве могут продлить.

Чиновник говорит, что локдаун после 16 апреля могут продлить, ведь пока нельзя спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

По его словам, власти понимают негативные последствия ограничений на экономику и бизнес: "Подобные решения — по усилению карантина — сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему".

Замглавы КГГА надеется, что за три недели карантина жесткие ограничения уже начнут давать результаты.

"И мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений", — добавил Мондриевский.

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Ужесточение карантина в Киеве: