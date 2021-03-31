У Кличко назвали условие смягчения карантина в Киеве

Карантин в Киеве могут ослабить / УНИАН

В Киеве жесткие карантинные ограничения будут действовать до 16 апреля, однако смягчение локдауна до указанного срока возможно.

Как заявил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, смягчение жесткого карантина раньше 16 апреля возможно, если город раньше этой даты выйдет из красной зоны.

"Все новые карантинные меры в столице, в частности насчет работы транспорта, вводятся как минимум до 16 апреля. Смягчение ограничение раньше этого срока возможно в том случае, если Киев выйдет из красной зоны эпидугрозы", — сказал Поворозник, передает РБК-Украина.

Также источники изданию сообщают, что власть не планирует вводить комендантский час в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, но рассматриваются варианты дальнейшего усиления ограничений в Украине.

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Отметим 31 марта мэр Киева Кличко объявил, что в столице с 5 апреля усиливают карантин: закроют детсады, а транспорт переведут на спецпропуска.

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