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У Кличко объявили об условии досрочного завершения локдауна в Киеве

23 марта 2021, 17:34
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Власти Киева не исключили остановки транспорта в столице.

Киев,прохожие
Карантин в Киеве смягчат, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 изменится к лучшему - КГГА / УНИАН

В столице 18 марта приняли решение об усилении карантина в Киеве до 9 апреля. Однако условие о длительности карантинных мер уже неактуально, так как город оказался в красной зоне согласно показателям Кабмина. Если в течение 5 дней ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшится, Киев сможет выйти из карантина. Если картина ухудшится, ограничения усилят вплоть до остановки работы общественного транспорта, сказал РБК-Украина первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Чиновник напомнил, что на прошлой неделе Киев был в оранжевой зоне противоэпидемиологических ограничений. Власти на местном уровне решили усилить карантин еще до того, как ситуация в городе достигнет критических показателей. Однако к концу недели столица достигла критериев красной зоны, предусмотренных правительством.

"На прошлой неделе мы были в "оранжевой" зоне эпидугрозы. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения "красной" зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, при которых нас бы отнесли в "красную" зону. Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в "красной" зоне, согласно индикаторам Кабмина", - объяснил Поворозник.Читайте такжеТранспорт в красной зоне: Кабмин переложил ответственность на регионы

По его словам, условия режима карантина в Киеве могут быть пересмотрены. В том случае, если в течение 5 дней ситуация улучшится согласно предусмотренным Кабмином критериям, мероприятия ослабят. Если показатели заболеваемости станут хуже, то противоэпидемиологические меры усилят, причем могут закрыть даже транспорт.

"Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право - это остановка общественного транспорта", - подчеркнул Поворозник.Читайте такжеВ красной зоне ужесточили требования карантина к жителям

Карантин в Киеве

глава КГГА Николай Поворозник коронавирус в Киеве Карантин в Киеве
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