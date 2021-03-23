У Кличко объявили об условии досрочного завершения локдауна в Киеве

Власти Киева не исключили остановки транспорта в столице.
В столице 18 марта приняли решение об усилении карантина в Киеве до 9 апреля. Однако условие о длительности карантинных мер уже неактуально, так как город оказался в красной зоне согласно показателям Кабмина. Если в течение 5 дней ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшится, Киев сможет выйти из карантина. Если картина ухудшится, ограничения усилят вплоть до остановки работы общественного транспорта, сказал РБК-Украина первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Чиновник напомнил, что на прошлой неделе Киев был в оранжевой зоне противоэпидемиологических ограничений. Власти на местном уровне решили усилить карантин еще до того, как ситуация в городе достигнет критических показателей. Однако к концу недели столица достигла критериев красной зоны, предусмотренных правительством.
"На прошлой неделе мы были в "оранжевой" зоне эпидугрозы. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения "красной" зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, при которых нас бы отнесли в "красную" зону. Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в "красной" зоне, согласно индикаторам Кабмина", - объяснил Поворозник.Читайте такжеТранспорт в красной зоне: Кабмин переложил ответственность на регионы
По его словам, условия режима карантина в Киеве могут быть пересмотрены. В том случае, если в течение 5 дней ситуация улучшится согласно предусмотренным Кабмином критериям, мероприятия ослабят. Если показатели заболеваемости станут хуже, то противоэпидемиологические меры усилят, причем могут закрыть даже транспорт.
"Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право - это остановка общественного транспорта", - подчеркнул Поворозник.Читайте такжеВ красной зоне ужесточили требования карантина к жителям
Карантин в Киеве
- Мэр столицы Виталий Кличко 18 марта объявил об усилении карантина в Киеве с 20 марта по причине сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе. Карантин должен продлиться до 9 апреля. На период действия противоэпидемиологических мероприятий в столице запрещена работа торгово-развлекательных центров, заведений общественного питания и учреждений культуры.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
- Общественный транспорт в Киеве будет работать в условиях соблюдения строгих противокоронавирусных ограничений. Заполненность салонов не должна превышать 50% от количества сидячих мест.
- Продолжит работу и метро. Однако вход на некоторые станции в Киеве может быть ограничен утром и вечером в час пик. Это связано с необходимостью не допустить большого скопления людей.