УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

У Кличко объявили об условиях работы транспорта после выхода из красной зоны

27 апреля 2021, 19:48
Прослушать новость
Остановить

Киев может выйти из красной зоны карантина уже 1 мая.

Карантин в Киеве
Когда Киев покинет красную зону / УНИАН

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что как только будет принято решение Государственной комиссией ТЭБ и ЧС и Киев выйдет из красной зоны, общественный транспорт начнет работать в обычном режиме без спецпропусков.

"Если будет принято решение о выходе из красной зоны, из карантинных ограничений, которые есть в красной зоне, транспорт будет функционировать в обычном для себя режиме. То есть он перестанет работать в режиме специальных перевозок, с того времени пропуска будут не нужны, чтобы пользоваться транспортом", - заявил он.

Отметим, выход Киева из "красной" зоны означает то, что в городе смогут открыться для посетителей:

  • кафе, рестораны и ТРЦ;
  • общественный транспорт выйдет из режима специальных перевозок по пропускам;
  • садики и школы откроются для детей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун стал тяжелым испытанием для малого и среднего бизнеса – "люди с трудом выживают, остаются без работы, средств к существованию".

Читайте такжеВ Минздраве раскрыли, когда Киев точно покинет красную зону

"Я не буду говорить, насколько тяжело бюджету города, только за первый квартал город недополучил 2,5 млрд грн. Это болезненные показатели. Мы делаем все для того, чтобы выйти из красной зоны, но это решение принимает комиссия по чрезвычайным ситуациям в соответствии с критериями. Надеюсь, завтра комиссия примет соответствующее решение. Я не исключаю, что с большой вероятностью с 1 мая мы сможем перейти из красной в оранжевую зону, что будет открыт общественный транспорт, с соблюдением ограничений открыты кафе и рестораны, ТРЦ. Мы однозначно будем делать все для того, чтобы транспорт не был переполнен", - заявил Кличко.

Читайте такжеКарантин в Киеве могут ослабить: известно, когда примут решение

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • 27 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна начала постепенный выход из третьей волны эпидемии коронавируса. По его словам, об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры.
  • Во вторник Степанов также заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения.
  • Врач-эпидемиолог Наталья Виноград заявила, что на планете уже неравномерно по континентам распространяется четвертая волна COVID-19. Она накроет в том числе и Украину.

Виталий Кличко Николай Поворозник коронавирус в Киеве красная зона
Сейчас вы просматриваете новость «У Кличко объявили об условиях работы транспорта после выхода из красной зоны». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Семь привычек, которые добавляют несколько лет жизниСемь привычек, которые добавляют несколько лет жизни Что надо обязательно сделать в Чистый четверг в 2021 годуЧто надо обязательно сделать в Чистый четверг в 2021 году Необыкновенная челка, которая сделает ваш образ модным весной и летомНеобыкновенная челка, которая сделает ваш образ модным весной и летом В моде интригующие юбки миди: самые красивые модели на весну и летоВ моде интригующие юбки миди: самые красивые модели на весну и лето В Германии неожиданно поддержали РФ и выступили против новых санкцийВ Германии неожиданно поддержали РФ и выступили против новых санкций

Последние новости

19:39
Киев покидает красную зону карантина: что разрешено с 1 мая
19:38
Названы шесть диких, но выполнимых позы для секса, о которых вы раньше не слышали Видео
19:38
Кулеба перечислил "ловушки" минских соглашений Видео
19:35
Sony рассказала, какие игры получат подписчики PS Plus в мае Видео
19:34
Три способа увеличить пенис, которые работают, и четыре, которые никогда нельзя пробовать Видео
Реклама
19:23
Почему Коболев получил коленом под зад мнение
19:13
Инфекционист рассказал, когда ожидать новой вспышки COVID-19 в Украине Видео
19:10
Киев сковали огромные пробки: какие улицы стоит объехать
19:07
У Навального рассказали, сколько за пропаганду получает Маргарита Симоньян
18:52
В Zoom появилась функция одной "комнаты" для участников встречи
18:30
Ведущий 1+1 раскрыл подробности сериала Слов'яни Видео
18:30
В Нафтогазе прошлись по увольнению Коболева Видео
18:26
Козни врагов и большая любовь: к чему готовиться Тельцу в мае-2021
18:22
Свежий гороскоп всех знаков Зодиака: находка дара и угроза здоровью Видео
18:19
Ректор НАУ договорился с Казахстаном о международных дипломах для украинцев
18:15
В Европарламенте жестко ответили России за агрессию в адрес Украины Видео
18:00
Авторы Metro Exodus назвали дату выхода улучшенного издания игры Видео
17:57
Макс Михайлюк впервые показал трогательное фото новорожденной дочки
17:55
Из-за несовершенства правил поставщики газа не могут урегулировать свои небалансы – эксперт
17:48
Боррель резко высказался и пригрозил России из-за Украины Видео
Реклама
17:20
Кулеба рассказал об опасности Северного потока-2
16:45
Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили новый хотфикс для всех платформ Видео
16:43
У Зеленского раскрыли детали срочного заседания СНБО Видео
16:29
В Раде согласовали кандидатуру сменщика Витренко на посту министра энергетики Видео
16:28
Открыто движение по всем полосам Хаджибейского моста - Тимошенко
16:20
"Время как течение" – вышел релизный трейлер PS5-эксклюзива Returnal Видео
16:16
"Шикарно": участница Холостяка повернулась ягодицами к камере
16:13
Рецепт невероятно вкусной буженины на Пасху Видео
15:59
Сразу в "дамки": назван полноправный преемник Коболева в Нафтогазе Видео
15:41
В Telegram появятся групповые видеозвонки: дата запуска и особенности
15:36
Кулеба пояснил, на что придется пойти Зеленскому ради урегулирования на Донбассе Видео
15:35
Коболев отреагировал на увольнение с должности главы Нафтогаза
15:18
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
14:58
Новый ректор НАУ Максим Луцкий оказался подозреваемым в воровстве денег из "Терра Банка"
14:44
"Сделаю министром образования": Кива рассказал, что его научрука уволили Видео
14:34
Рада приняла ключевой закон земельной реформы Видео
14:30
Анджей Сапковский рассказал, что он думает об играх про ведьмака Видео
14:07
В Кабмине озвучили планы по сокращению "красных" зон карантина Видео
14:03
Мобильные телефоны вызывают рак: названы 10 мифов о смертельной болезни Видео
13:55
Стало известно, кто при дворе все еще злится на Меган Маркл после ее отъезда
Реклама
13:53
В магазине PlayStation можно купить игры со скидками до 95% Видео
13:52
"Окрыляющий" гороскоп на месяц: что ждет Деву в мае 2021 года
13:49
В Мариуполе студенты технических специальностей будут получать стипендии
13:41
Врач рассказал, почему нельзя делать прививки от коронавируса в больницах Видео
13:27
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться в Ватикане Видео
13:14
Болезнь Паркинсона: четыре признака, которые могут указывать на риск развития этого заболевания Видео
13:02
Неожиданная жара и опасные поездки: каким будет май-2021
13:01
В МИД России сообщили, почему Путин проигнорировал звонок Зеленского Видео
13:00
Украинский певец попал в реанимацию и пережил экстренную операцию
12:50
Бренд Redmi представил свой первый смартфон для геймеров Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять