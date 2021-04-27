У Кличко объявили об условиях работы транспорта после выхода из красной зоны

Когда Киев покинет красную зону / УНИАН

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что как только будет принято решение Государственной комиссией ТЭБ и ЧС и Киев выйдет из красной зоны, общественный транспорт начнет работать в обычном режиме без спецпропусков.

"Если будет принято решение о выходе из красной зоны, из карантинных ограничений, которые есть в красной зоне, транспорт будет функционировать в обычном для себя режиме. То есть он перестанет работать в режиме специальных перевозок, с того времени пропуска будут не нужны, чтобы пользоваться транспортом", - заявил он.

Отметим, выход Киева из "красной" зоны означает то, что в городе смогут открыться для посетителей:

кафе, рестораны и ТРЦ;

общественный транспорт выйдет из режима специальных перевозок по пропускам;

садики и школы откроются для детей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун стал тяжелым испытанием для малого и среднего бизнеса – "люди с трудом выживают, остаются без работы, средств к существованию".

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"Я не буду говорить, насколько тяжело бюджету города, только за первый квартал город недополучил 2,5 млрд грн. Это болезненные показатели. Мы делаем все для того, чтобы выйти из красной зоны, но это решение принимает комиссия по чрезвычайным ситуациям в соответствии с критериями. Надеюсь, завтра комиссия примет соответствующее решение. Я не исключаю, что с большой вероятностью с 1 мая мы сможем перейти из красной в оранжевую зону, что будет открыт общественный транспорт, с соблюдением ограничений открыты кафе и рестораны, ТРЦ. Мы однозначно будем делать все для того, чтобы транспорт не был переполнен", - заявил Кличко.

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