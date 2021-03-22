У Кличко объявили об условиях работы транспорта в Киеве

Власти Киева призывают жителей столицы придерживаться требований карантина.
Власти не будут останавливать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина в Киеве. Пассажирские перевозки будут работать с условием заполненности пассажирских мест не более 50% и соблюдением карантинных требований. Об этом заявил замглавы КГГА Николай Поворозник в Facebook.
В частности, чиновник указал, что региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Киевской городской государственной администрации приняла решение не останавливать работу общественного транспорта в столице. Продолжит работать и метрополитен. Организация пассажирских перевозок должна сопровождаться соблюдением строгих противоэпидемиологических мер.
По словам Поворозника, городской транспорт будет работать при условии наполненности салонов не более 50% от сидячих мест.
Условия работы общественного транспорта
- Заполненность салонов маршруток, трамваев, троллейбусов и автобусов – не более половины от общего числа сидячих мест
- При пользовании общественным транспортом нужно соблюдать карантинные ограничения
"Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства, и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство", - добавил Поворозник.
Также он призвал жителей столицы соблюдать все карантинные требования. Власти, в свою очередь, приложат усилия для стабилизации ситуации в городе.Читайте такжеЛокдаун в Киеве с 20 марта: что запрещено и разрешено в столице
"Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции! Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы!" – подчеркнул чиновник.
Карантин в Киеве
- В связи с ухудшением ситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусом в столице, столичные власти приняли решение об усилении карантина в Киеве с 20 марта. Усиленные противоэпидемиологические меры продлятся до 9 апреля. На данный период в столице запрещены массовые мероприятия, работа учреждений культуры, ТРЦ и заведений общепита.
- По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе серьезные проблемы с заболеваемостью COVID-19. Медицинская система может оказаться на грани коллапса в том случае, если не будут приняты серьезные меры.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта своим решением определила Киев в красную эпидемиологическую зону. Правила красной зоны будут действовать для столицы с 23 марта.