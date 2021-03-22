У Кличко объявили об условиях работы транспорта в Киеве

В Киеве не будут останавливать общественный транспорт / УНИАН

Власти не будут останавливать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина в Киеве. Пассажирские перевозки будут работать с условием заполненности пассажирских мест не более 50% и соблюдением карантинных требований. Об этом заявил замглавы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

В частности, чиновник указал, что региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Киевской городской государственной администрации приняла решение не останавливать работу общественного транспорта в столице. Продолжит работать и метрополитен. Организация пассажирских перевозок должна сопровождаться соблюдением строгих противоэпидемиологических мер.

По словам Поворозника, городской транспорт будет работать при условии наполненности салонов не более 50% от сидячих мест.

Условия работы общественного транспорта

Заполненность салонов маршруток, трамваев, троллейбусов и автобусов – не более половины от общего числа сидячих мест

При пользовании общественным транспортом нужно соблюдать карантинные ограничения

"Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства, и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство", - добавил Поворозник.

Также он призвал жителей столицы соблюдать все карантинные требования. Власти, в свою очередь, приложат усилия для стабилизации ситуации в городе.Читайте такжеЛокдаун в Киеве с 20 марта: что запрещено и разрешено в столице

"Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции! Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы!" – подчеркнул чиновник.

Карантин в Киеве